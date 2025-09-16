HBO confirma que “Euphoria” tiene fecha tentativa de estreno: descubre cuál es

Suscríbete a nuestros canales

Después de una larga espera, los fanáticos de “Euphoria” tienen un motivo para celebrar. HBO ha confirmado oficialmente que la tercera temporada está en producción y ha revelado una fecha tentativa para su esperado estreno.

Han pasado más de dos años desde que la segunda temporada se emitió, y los rumores sobre su futuro eran constantes. Sin embargo, Casey Bloys, presidente y CEO de HBO & Max, aseguró que el proyecto seguía en pie.

Ahora, la plataforma de streaming ha dado el paso definitivo, confirmando que las grabaciones comenzaron a principios de 2025.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Euphoria?

Según reveló Bloys durante la ceremonia de los Emmy 2025, el estreno de la tercera temporada de Euphoria está programado para la primavera de 2026. Aunque la espera es considerable, la producción asegura que este tiempo permitirá crear una historia más sólida y justificar el inevitable salto temporal en la vida de los personajes.

El elenco de la temporada 3

El regreso de gran parte del elenco original ya está confirmado, lo que traerá de vuelta a las queridas figuras principales que han catapultado a la serie al éxito mundial.

Zendaya

Hunter Schafer

Eric Dane

Jacob Elordi

Sydney Sweeney

Alexa Demie

Maude Apatow

Además, también se ha confirmado el regreso de Dominic Fike y la participación especial de Colman Domingo, quien ha sido una pieza clave en el desarrollo de la trama.

Así que, aunque la espera por la nueva temporada de “Euphoria” es larga, la confirmación oficial y la fecha de estreno dan a los fanáticos algo tangible por lo que emocionarse.