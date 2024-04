Actriz de “Euphoria” habla de su noviazgo con la española Rosalía

Corría el año 2019 cuando las estrellas Hunter Schafer y Rosalía comenzaron a verse juntas en varios eventos públicos, luego de que se conocieran en un desfile de Burberry en la Semana de la Moda en Londres. Ese día significó un click para ellas y se volvieron inseparables, tanto que la cantante se llevó como acompañante a la actriz a la gala de Billboard Women in Music.

“Gracias a mi amiga Hunter por acompañarme esta noche. Te amo mucho”, fueron las palabras de la catalana esa noche en la que fue reconocida como “Mujer del Año” por la mencionada revista. Por un tiempo más, acumularon otros momentos especiales para ambas, los cuales de un momento a otro fueron desapareciendo.

A pesar de no haber mostrado nada fuera de lugar, los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellas no se hicieron esperar. En el 2023, “La Motomami” estrenó su tema “Tuya”, una letra que dicen fue dedicada a la estrella de la serie “Euphoria”. Ante las especulaciones, la reggaetonera aclaró que, no todas sus canciones se basan en su realidad.

“A mí como escritora me gusta que cada uno se momento su propia película. Esa es la gracia. Como compositora tiro de ficción y también de historia personal y no voy a romper la magia diciendo esto es ficción y esto es personal, pero la mayoría de las veces está mezclado”, comentó Rosalía.

Hunter confiesa la relación que existió

En una entrevista para la revista GQ, la estadounidense fue abordada sobre sus relaciones pasadas, en la que no pudo evitar nombrar a la intérprete de “Con Altura” y admitió que, sigue siendo importante para ella. “Tengo amistades muy bonitas con gente con la que he tenido relaciones sentimentales, y Rosalía es de la familia pase lo que pase”, expresó.

Schafer comentó que, antes de la entrevista conversó con ella y obtuvo su aprobación para aclarar lo que tanto se ha rumorado. Y sí, en la conversación reveló que estuvieron saliendo por cinco meses entre el otoño e invierno de 2019. Asimismo, indicó que, luego de varios encuentros se dieron cuenta que realmente estaban teniendo citas.

“Se ha especulado mucho sobre esto. Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso y otra dice: ‘¡pero por qué, si no es asunto de nadie!’, pero es algo que me alegra compartir y ella también lo siente así”, agregó Hunter, quien al mismo tiempo recalcó que hasta el momento siguen siendo buenas amigas.

Finalmente, podría confirmarse que “Tuya” si habla de la historia de Hunter y Rosalía. “Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Tú me quieres ver desnúa’, yo a ti debajo e’ mi ombligo, yeah (…) Yo sé que te gusto más que un primer día de verano. Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano”, es parte de lo que canta la española.