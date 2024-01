¡Carne de primera! Jeremy Allen White posa en ropa interior y deja ver lo que se come Rosalía (+Video)

Poco es conocido por otras facetas que no sea la de actor, y es que, el estadounidense Jeremy Allen White, saltó a la fama gracias a su papel como Phillip "Lip" Gallagher en la serie Showtime Shameless entre los años 2011 y 2021. También ha tenido apariciones en películas como Twelve, Movie 43, Beautiful Ohio y The Speed of Life. Sin embargo, sus dotes para el modelaje eran desconocidos hasta ahora, cuando se le vio participar en la nueva campaña de Calvin Klein.

El artista de 32 años, es el protagonista de la propaganda que lanzó recientemente la reconocida marca especializada en lencería, por lo que era de esperarse que se le viera con poca ropa. Sin embargo, sorprendió a todos al mostrar que tiene un físico bastante aceptable y un abdomen que despertó pasiones en las redes sociales.

Con esta campaña, Allen White dejó más que claro que detrás de esa cara inocente y esa vestimenta relajada, existe un cuerpo que está muy en forma. Como se presumía luego de ver que se quita la ropa y se queda en boxers, en las redes sociales comenzaron a hablar sobre la relación que mantiene actualmente el actor con la cantante española Rosalía, pues afirman que la mujer está comiendo "puro lomito".

"Rosalía pasó de un boludo que le metió los cuernos a este hombre. Ese upgrade hermana, lo celebro y te admiro", "Ay Rosalía que bien la hiciste hermana", "Rosalia se anda comiendo a este onvre, maldi** la envidio", "Hoy si pídanle perdón a la Rosalia por decirle que los feos están de moda", "Lo siento rosalia pero me gusta tu ex y tu actual", "Nombres y con ese lookcito , bien por tí Rosalia cumple nuestros sueños eh", "No puede ser lo BIEN que esta comiendo rosalia good for her", se lee en la red social X.

En el mes de julio, la intérprete de "Despechá" terminó su relación con el reggaetonero Rauw Alejandro, meses más tarde comenzaron los rumores sobre una posible relación de la catalana con el actor. En el mes de diciembre la teoría tomó fuerza cuando fueron vistos una vez más en Los Ángeles, Estados Unidos, tomados de la mano y abrazados, una actitud algo diferente a la primera. De esta manera, no quedaron dudas que la cantante se olvidó del boricua y ahora vive un idilio con el estadounidense.