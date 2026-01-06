Primer triunfo de Joezer Rangel en 2026: Una exacta venezolana genera altos dividendos en Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

La temporada hípica 2026 inició una nueva semana de acciones este lunes 5 de enero, con jornadas de carreras en distintos óvalos. La atención se centró en Parx Racing, hipódromo que cuenta con la presencia de varios jinetes venezolanos en plena campaña.

Primera Victoria Criolla: 2026 Parx Racing

La jornada de competencias cumplió una agenda de diez carreras. En la segunda prueba del programa, un claiming para yeguas de cuatro años y más, en distancia de 1.664 metros sobre arena, se definió el primer triunfo venezolano de la semana.

La alazana Shines Madelin consiguió la victoria, entrenada por José Santaella Calderón, y contó con la monta del jinete criollo Joezer Rangel.

El tiempo final de la carrera se estableció en 1:48.95. Los dividendos del ejemplar fueron de $10.20 a ganador, $4.80 el place y $3.80 show. Para Rangel, este resultado significa su primera victoria de la recién comenzada temporada en solo tres actuaciones. Con este triunfo, el látigo suma formalmente su octava campaña en Estados Unidos.

Exacta con Sabor Venezolano: Jinetes

El segundo lugar de la carrera lo ocupó el también criollo Ángel Castillo, por intermedio de la yegua Wonderfulvenezuela (10). Esta combinación generó que la apuesta exacta abonara la cantidad de $49.40 por cada dos dólares apostados. El éxito en las posiciones de vanguardia resalta el desempeño de los jinetes venezolanos en el óvalo estadounidense.

Agenda de Martes: Día de Reyes

Ambos profesionales continúan con sus labores en dicho recinto este martes. Joezer Rangel tendrá un total de dos montas a lo largo de la jornada, buscando consolidar su buen inicio de año. Por su parte, Ángel Castillo monta tres ejemplares, con la mira puesta en conseguir su primera victoria de la temporada.