Joezer Rangel rompe la taquilla con un batacazo de $96 a ganador

Joezer Rangel abrió la semana con un batacazo, en la jornada de este lunes que se celebró el “Labor Day” en Estados Unidos, una festividad nacional que marca el reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los trabajadores. En conmemoración a esta fecha especial, varios hipódromos del país organizaron encuentros destacados, ofreciendo emocionantes competencias para los aficionados del turf.

Entre estos escenarios destacados se encuentra el circuito de Monmouth Park, ubicado en el estado de Nueva Jersey, que presentó una cartelera compuesta por ocho competencias selectivas, prometiendo un día repleto de adrenalina y buen espectáculo.

En este escenario, el jinete venezolano Joezer Rangel brilló con luz propia al abrir la jornada con un triunfo memorable a bordo del ejemplar Leigh's Last Hero. La victoria no solo representó un éxito deportivo, sino también un inesperado batacazo en la taquilla, ya que el pago a ganador alcanzó la cifra sorprendente de $96.40, una cifra poco común que refleja la imprevisibilidad y la emoción características de las carreras de caballos.

Leigh's Last Hero, es un macho castrado de cuatro años hijo de Partner’s Hero en Leigh’s Last Power por Power By Fer, que consiguió su primera victoria en 12 presentaciones para los colores de Barbara J. Geraghty. Leigh's Last Hero, fue presentado por Michelle Castillo y agenció crono de 64”2 par 1.100 metros en pista de grama.

Joezer Rangel, con esta victoria llega a 12 en la temporada y 55 en general. El jinete venezolano supero las victorias logradas la pasada temporada, y busca con su próximo triunfo igualar sus mejores marcas de la 2023 y 2022, cuando alcanzó su tope de 13 victorias. Rangel, continua con sus compromisos de montas a partir de mañana en el hipódromo de Parx Racing y Delaware Park.