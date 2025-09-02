Javier Castellano consiguió sus dos primeras victoria de la semana

Suscríbete a nuestros canales

Javier Castellano empezó la semana ganando en el cierre de mitin en el hipódromo de Saratoga, Nueva York, el lunes de este día en que se conmemoró el "Labor Day" en Estados Unidos. Esta jornada tuvo una cartelera de once competiciones en la cual el jockey zuliano consiguió par de victorias, en la cuarta y octava del programa.

A Javier Castellano, en la cuarta de la jornada, le tocó guiar las riendas del ejemplar Global Prosperity en un Starter Optional Claiming por $63.000 en distancia de 1.600 en pista de grama. Global Prosperity significó una sorpresa en la taquilla tras arrojar $25.80 a ganador, $12.40 a placé y $8.18 a show.

Global Prosperity es un macho de tres años castrado, hijo del semental Global Campaign en la yegua Prosperite por Pioneer of The Nile, que sumó su segunda victoria en diez presentaciones para sus conexiones de Copper Thoroughbreds. Presentó Jena Antonucci, y agenció crono de 96”2 para la distancia.

La segunda de la tarde llegó en la octava de la jornada por intermedio de Big Beautiful que se llevó un Allowance por $110.000 en distancia de 1.600 metros en pista de grama. Esta irlandesa hija de Kodiac, consiguió su tercera victoria en seis presentaciones par sus conexiones Team D y Fowler, Michael, representados por el entrenador Anthony Dutrow. El tiempo de la prueba fue de 100”1 para la distancia.

Javier Castellano, quien está cerca de alcanzar dos récords en su historial en victorias de stakes y prueba de grados, finalizó el Summer Meet de Saratoga con 11 victorias. En total lleva 65 victorias en la temporada y 5.892 de por vida en Estados Unidos. Castellano continuará la ruta este jueves en Kentucky Downs y luego la próxima semana en el inicio del Belmont At The Big A, que corresponde al mitin de otoño de Belmont Park, o el Fall Meet de Belmont Park.