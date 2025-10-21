Marineros de Seattle siguen perjudicados por esta increíble maldición

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 20 de octubre concluyó la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en lo que fue un final verdaderamente desgarrador para los Marineros de Seattle. En la parte baja del séptimo episodio, cuando el duelo se encontraba 3-1 en favor de los Marineros, un cuadrangular de tres carreras de George Springer encaminó el eventual triunfo de Toronto.

De esta manera, los Marineros de Seattle se quedaron a las puertas de la Serie Mundial por cuarta vez en su historia, ya que en efecto, esta es la cuarta caída que sufre la franquicia en una Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Además, por si fuera poco, los Marineros también han pasado a ser la única franquicia del deporte estadounidense con una terrible marca, que denota la mala fortuna con la que han lidiado desde su fundación en el año 1977, mala suerte que ha sido demoledora, al punto de que pareciera que el equipo tiene algún tipo de "maldición" encima.

La maldición de Seattle

Según reporta OptaStats, la de 2025 será la Serie Mundial número 48 que se disputa desde que los Marineros de Seattle fueron fundados e increíblemente, el equipo del estado de Washington todavía no ha logrado llegar a ninguna.

Esta racha negativa es la más larga que ha vivido una organización de Grandes Ligas, NFL, NBA o NHL, sin llegar a la definición por el campeonato, estando en la misma ciudad en la que se fundó la franquicia, un dato que sin duda refleja la mala fortuna que ha vivido este equipo, que ha estado cerca de llegar a la Serie Mundial en hasta cuatro ocasiones.