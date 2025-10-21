Este venezolano va por su primer anillo de Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Llegó la hora de la verdad. Este lunes 20 de octubre, los Azulejos de Toronto derrotaron a los Marineros de Seattle en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, gracias a un cuadrangular dramático del jardinero George Springer, para de esta manera inscribir su nombre en la Serie Mundial.

En el Clásico de Otoño, el equipo canadiense se medirá al rival más duro al que se podían enfrentar: los Dodgers de Los Ángeles. El conjunto californiano es el actual campeón del beisbol de las Grandes Ligas, y posee un roster que realmente mete miedo en todo sentido, por lo que Toronto tendrá que fajarse si quiere dar la sorpresa.

Además, como ya suele ser costumbre, esta Serie Mundial contará con presencia de peloteros venezolanos, y en esta edición, uno de ellos buscará tocar la gloria por primera vez en su trayectoria en Las Mayores.

¿Cuál venezolano va por su primer anillo de Serie Mundial?

En esta Serie Mundial de 2025, el venezolano Andrés Giménez, infielder de los Azulejos de Toronto, será el criollo que estará en búsqueda de su primer anillo como campeón de Serie Mundial. El antiguo jugador de los Guardianes de Cleveland disputa su tercera postemporada, y está más cerca que nunca del gran objetivo.

El otro jugador venezolano que seguramente estará en roster es Miguel Rojas, pero por los Dodgers de Los Ángeles. El oriundo de Los Teques sí busca su segundo título en Las Mayores, luego de haberse coronado el año pasado ante los Yankees de Nueva York, por lo que ya sabe lo que es alzar el Commissioner's Trophy.

Otros dos peloteros criollos pertenecen a las organizaciones que están en contienda. Por Toronto, está Anthony Santander, quien no es elegible para el roster de la Serie Mundial. Por los Dodgers, está Edgardo Henríquez, quien no está en roster desde la Serie Divisional. En caso de que sus equipos se coronen, seguramente recibirán anillos también.