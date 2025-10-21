Julio Rodríguez se despide con increíble marca de la Postemporada MLB 2025

Suscríbete a nuestros canales

Pese al cuadrangular de Julio Rodríguez, Seattle Mariners se quedó con la peor cara de la moneda en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, luego de caer (4-3) en el Juego 7 contra Toronto Blue Jays, quienes clasificaron a la Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas.

Después de estar ganando en gran parte del desafío, un jonrón de tres carreras de George Springer en la baja del séptimo inning le dio la vuelta al marcador y provocó la eliminación de la novena estadounidense , que seguirán en sequía sin poder conocer lo que significa jugar un 'Clásico de Otoño' en Las Mayores.

Julio Rodríguez fue uno de los bateadores más destacados durante la Postemporada MLB y en especial en el séptimo encuentro, donde ligó de 5-2 con par de anotaciones, remolcada y su cuarto bambinazo. Además de la presentación notable de Cal Raleigh en todo el año, el nativo de Loma de Cabrera también se consolidó como uno de los bujías de su equipo en su cuarta temporada de servició en las Grandes Ligas.

Julio Rodríguez se despide con marca de extrabases

Los juegos siete de una Serie de Campeonato suelen estar cargados de tensión y grandes actuaciones, y no muchos jugadores jóvenes logran brillar en ese escenario. El pelotero dominicano se convirtió en el tercer jugador más joven (24 años y 295 días) con múltiples extrabases en un Juego 7 de Playoffs MLB. Además de su sonar cuadrangular en la parte alta del tercer tramo, el patrullero comenzó el compromiso con doblete en la misma primera entrada.

Antes de la figura de Seattle, Brian Hunter, con apenas 23 años y 227 días, conectó múltiples extrabases en el decisivo Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 1991 con Atlanta Braves, mientras que, Dustin Pedroia se unió a esta selecta lista al registrar una actuación clave con 24 años y 65 días en las mencionadas instancias con Medias Rojas de Boston en 2007.

De los tres casos, solo Pedroia logró vencer en el séptimo partido y clasificar a la Serie Mundial, donde terminó alzando el título en seis desafíos (4-2) contra Cardenales de San Luis.