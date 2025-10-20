MLB: Los precios para el Juego 7 de la ALCS en Toronto alcanzan cifras históricas

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de la postemporada alcanza su punto máximo este lunes en el Rogers Centre, donde los Azulejos de Toronto se enfrentarán a los Marineros de Seattle en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS). Con el boleto a la Serie Mundial en juego, los fanáticos han respondido con una demanda masiva de entradas, disparando los precios a niveles sin precedentes.

Entradas desde 172 hasta 1.677 dólares

A las 11:30 a. m. hora local de Toronto, los precios de las entradas para el Juego 7 mostraban una amplia gama de opciones. Las secciones más accesibles comenzaban en 172 dólares, mientras que los asientos premium detrás del plato alcanzaban los 1.677 dólares. La disponibilidad era limitada en varias zonas, con etiquetas como “1 left” o “2 left” indicando que apenas quedan boletos en ciertos sectores.

Los sectores más codiciados, como los ubicados en la zona central baja, fueron marcados como “Amazing”, reflejando tanto la calidad de la vista como el alto interés de los aficionados. La mayoría de las secciones disponibles estaban resaltadas en color púrpura, mientras que las advertencias en rojo indicaban urgencia para los compradores.

Un evento histórico que impulsa la demanda

La expectativa por este enfrentamiento no es casual. Los Azulejos buscan regresar a la Serie Mundial por primera vez desde 1993, mientras que los Marineros aspiran a debutar en el clásico de otoño. La victoria de Toronto en el Juego 6, con jonrones de Addison Barger y Vladimir Guerrero Jr., encendió aún más el entusiasmo local.

Con una capacidad de 41.000 espectadores, el Rogers Centre se convierte hoy en el epicentro del beisbol mundial. La combinación de historia, rivalidad y el formato “todo o nada” ha convertido este encuentro en uno de los más caros y deseados de la temporada.