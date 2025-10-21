Acusan a cantante mexicano de cometer actos de "Homofobia"

Suscríbete a nuestros canales

El nombre del cantante y compositor mexicano Carlos Rivera es foco de fuertes acusaciones en redes sociales. Aseguran que el intérprete de “Me Muero”, se habría negado a cantar en el programa “Quién es la Máscara”, por tener que compartir con Lambda García, miembro del colectivo gay.

Fuertes acusaciones para Carlos

La información fue revelada por la periodista y escritora Martha Figueroa, quien a través de un video comentó que Carlos según no quiso tener a ningún miembro de la comunidad en el escenario. Lo que desatado una fuerte ola de criticas en las plataformas 2.0.

Recordemos que el artista de 39 años ha sido señalado en múltiples ocasiones por su orientación sexual, pese a tener una relación y paternidad con la presentadora Cynthia Rodríguez, teniendo un pequeñito llamado León, que llegó al mundo 3 de agosto de 2023.

Tras la información de Figueroa, una mujer en X aseveró que hace meses el ganador del programa de canto “La Academia”, rechazó la propuesta de presentarse en una boda lésbica, sin explicar los motivos.

Más acusaciones en contra Rivera

Una integrante del popular reality “Drag Race España”, Dita Dubois, se sumó a las críticas y escribió de una mala experiencia con el artista, afirmando haber presenciado una actitud discriminatoria durante un evento en la isla Tenerife.

“Este señor vino a cantar a un evento muy importante en mi Tenerife, nos llamaron a unas compañeras para un “cameo” en su momento musical. Spoiler: prohibió específicamente que nadie del colectivo LGTB estuviera compartiendo plano con él”, escribió en un post de X.

En este sentido, la travesti afirmó que el cantante no le gusta que se le relacione con nada del colectivo.