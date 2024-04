Hijo del cantante mexicano Yahir habla del supuesto trío que hizo con su padre y Carlos Rivera

Desde la semana pasada, los nombres de Yahir y Carlos Rivera han sonado más que nunca y lamentablemente no ha sido por su carrera musical. Todo comenzó cuando en X aseguraron que ambos habían mantenido una relación por años, la cual habría terminado por una presunta intrusión de Tristán, el hijo mayor de Yahir.

Tras la revolución que esto generó, el rapero de 26 años salió en su defensa y aseguró que, nunca tuvo nada que ver con Rivera, pues ni siquiera lo conoce. “Ya quisiera yo conocerlo y que fuera real (el romance), pues mínimo ya tendría un depa, ¿no? Tiene un chingo de varo”, dijo sobre los rumores de un romance entre ellos.

Asimismo, invitó al público a entender muy bien lo que se comparte en redes sociales, para así evitar caer en chismes. Esto también lo resaltó por las habladurías que apuntaron a que actualmente vivía en la calle y estaba en un grave estado de drogadicción, a lo que él dejó claro que las imágenes que circulaban por las plataformas digitales eran del 2017.

Negó vivir en la calle

“Dicen que sigo viviendo en un parque, bueno, miren qué bonito parque, traído esta madre Gucci porque vivo en un parque”, ironizó mientras mostraba la pieza en la que se encontraba. “Que me guste la calle es una cosa”, agregó. Al mismo tiempo, admitió que le gusta la calle y por eso es artista urbano, pero no quiere decir que no tenga casa.

Tristán demostró ser completamente independiente a las privaciones que tendrá su padre por ser famoso. “Yo no elegí ser hijo de Yahir”, vociferó en su live de Instagram. De esta manera, pidió que no se siguieran metiendo en su vida y opinando sin saber, pues seguirá viviendo su vida a plenitud cantando, rapeando, fumando y bebiendo con sus amigos.

¿Qué dice Yahir sobre los rumores?

Ambos se conocieron en el famoso programa “La Academia”, desde allí forjaron una linda amistad que se mantiene inquebrantable. Eso generó que en los últimos días fueran vinculados sentimentalmente a pesar de que comparten sus vidas con mujeres maravillosas y el cantante de “Te esperaba” se convirtió en padre hace poco.

El pasado 2 de abril, Yahir decidió hacerles frente a los rumores y en un encuentro con los medios aclaró la situación. “Hace muchos años no veo a Carlos, siempre le echo porras desde acá, ya sabe que lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo, cómo ha llevado su carrera”, dijo.

“Hace mucho tiempo que no lo veo, que no hablo con él. A mí me vale madr*3$, que digan lo que quieran”, puntualizó. Así, el intérprete de “Contigo sí” busca disipar estos rumores que afectan también a su familia. En el caso de Carlos mantiene una relación desde el 2016 con Cynthia Rodríguez y en agosto recibieron a su primer bebé. Por su parte Yahir unió su vida a la de Cristiana Literas, quien es la madre de su segundo hijo, Ian.