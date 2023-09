El apasionado beso de Bad Bunny con otro hombre que pone en duda su sexualidad

Enfrentando el machismo que se vive en México, la cinta "Cassandro 'El Exótico'", una historia sobre el alter ego en el cuadrilátero de Saúl Armendáriz llega para romper con cualquier estereotipo, después de un exitoso documental que ahora será en formato biopic en el que su protagonista Gael García Bernal, encarnará un papel muy controversial que podremos ver próximamente en Amazon Prime Video.

"Cassandro" cuenta la historia de Saúl Armendáriz, un luchador aficionado gay de El Paso, México, que saltó a la fama mundial después de crear el personaje de Cassandro, "El Liberace de la Lucha Libre”. En el proceso, no solo le dio una drástica vuelta al tradicionalmente masculino mundo de la lucha libre, sino también a su propia vida.

No muy alejada de la polémica, la producción dio de qué hablar recientemente tras filtrarse varias escenas en las que se ve como García Bernal, en la piel del protagonista Cassandro, toma la iniciativa de darle un beso haciendo sentir incómodo al personaje de Bad Bunny.

Ante esto, el reggaetonero se pronunció para la revista Time: "Mi primer beso en una película y fue con un hombre. Ese es mi castigo por estar con tantas mujeres en mi vida". "Si estás actuando, estás siendo una persona que no eres", añadió. "Así que cuando me pidieron eso, les dije: 'sí, estoy aquí para lo que quieran'. Creo que fue muy cool. No me sentí incómodo", confesó.

"Cassandro" está dirigida por el el ganador de un Premio Oscar, Roger Ross Williams (lo logró en 2010 con el cortometraje documental 'Music by Prudence'), y escrita por él mismo junto a David Teague y Julián Herbert.