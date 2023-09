Sin pelos en la lengua, Bad Bunny cuenta sus razones de rechazar trabajar en una película de Marvel

El cantante puertorriqueño Bad Bunny está en la cima de su carrera artística con su música, letras y sobre todo mucho talento ha hecho que sea unos de los cantantes más solicitados por importantes marcas para realizar diversos trabajos, pero no solo musical sino también para la industria del cine.

En abril del 2022 durante la ComicCon la empresa Sony Pictures declaró al público que el intérprete de “Tití me preguntó” encarnaría el personaje de El muerto un antihéroe que aparece en los comics de El hombre araña.

Sin embargo, recientemente el novio de la supermodelo Kendall Jenner reveló para la edición de octubre de la reconocida revista Vanity Fair que decidió no estar no estar en la película por estas razones.

“Como consumidor de películas, no soy de lo que miran muchas películas de acción. Incluso diría que es el género que menos me gusta, realmente me gustaría interpretar otros tipos de cosas, como poco más drama, también romance o comedía”, indicó el boricua de 29 años.

Pero esa no fue la única razón por la cual el también conocido como “Benito” decidió decir no al universo de Marvel, también el idioma que se le estaba requiriendo para las grabaciones de la cinta prevista para estrenarse en el 2024, no le gusto.

“No es que odie la idea de actuar en inglés, es sólo que me siento más cómodo en mi propio idioma. Pienso en español, siento en español como en español, canto en español”, indicó.

El también como “Conejo Malo” ya ha pasado varios momentos buenos dentro de la industria como la serie Narcos, la película Bullet Train junto a Brad Pitt y este jueves llega a las salas de cine con Cassandro junto a Gael García Bernal.