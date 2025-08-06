El campeón de la Champions League regresa a los entrenamientos

Suscríbete a nuestros canales

Después de una temporada que quedará grabada en la historia del club, el París Saint-Germain ha regresado a los entrenamientos, dando inicio a una nueva y emocionante campaña.

Tras haber conquistado todos los títulos nacionales, la Champions League y haber alcanzado la final del Mundial de Clubes, los hombres de Luis Enrique tienen un solo objetivo en mente: seguir sumando trofeos a su palmarés.

La pretemporada del PSG se ve reducida a un lapso de tiempo extraordinariamente corto. Con solo siete días para prepararse, el equipo se enfrenta al desafío de alistar un partido de alto nivel sin el habitual período de aclimatación. Esta situación, inédita en el fútbol moderno, ha generado gran expectativa y un poco de preocupación entre los aficionados.

La Supercopa de Europa

El equipo parisino se medirá al Tottenham Hotspur en la final de la Supercopa de Europa. Este choque, que enfrenta al campeón de la Champions League contra el campeón de la Europa League, se disputará el próximo miércoles 13 de agosto en el Bluenergy Stadium, a las 3:00 PM (hora de Venezuela).

Luis Enrique junto a su cuerpo técnico tendrá la difícil tarea de afinar a su plantilla en tiempo récord, buscando recuperar la condición física y la cohesión táctica que les permitieron dominar la temporada anterior.

Los aficionados esperan que esta situación no tenga un impacto negativo a largo plazo, ya que la carga de partidos podría afectar la forma física de los jugadores a medida que avanza la temporada.

Sin embargo, la plantilla del PSG está llena de jugadores de élite, y la experiencia de un técnico como Luis Enrique que podría ser clave para manejar esta problemática sin mayores contratiempos.