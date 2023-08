¿Ya es parte de la familia? Bad Bunny la pasó de lujo con una de las hermanas Kardashian

Si hay unos famosos que están acaparando la mirada con su romance son la modelo Kendall Jenner y el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quienes desde hace unos siete meses han sido vistos en diferentes ocasiones y muy acaramelados, aunque hasta el momento aún no confirman si mantienen realmente una relación, pese a que no haga falta para entender que sí pasa algo entre ellos.

Recientemente volvieron a protagonizar un tierno momento y fue en el concierto del rapero Drake en el Kia Forum de Inglewood, California, donde la linda parejita fue vista dándose un beso, sonriendo y jugueteando entre ellos. El encuentro llega después de que se especulara un distanciamiento entre ambos, rumores que se encargaron de disipar el fin de semana.

Sin embargo, ‘El conejo malo’ no solo está dando de qué hablar por su cercanía con la integrante de una de las familias más famosas del mundo, sino que al parecer se ha metido en el bolsillo a la socialité Kim Kardashian, quien en este caso sería su cuñada. En el mismo evento estaba la ex de Kanye West, y se mantuvo muy cerca de su hermana y el boricua.

Incluso, un video filtrado en internet muestra la complicidad que existe y se le ve a Kim fotografiando a Kendall y al intérprete de “Titi me preguntó”, mientras que en otro video ambos conversan muy sonrientes y bromeando, para que minutos más tarde Jenner se llevara del brazo al reggaetonero.

Se conoció que Kim estuvo apoyando a Drake en su concierto, sobre todo para disfrutar de “Search & Rescue”, tema en el que el rapero utilizó una pequeña frase que dijo la socialité a su madre Kris Jenner en uno de los capítulos de su reality ‘Keeping Up With the Kardashians'. “No llegué hasta aquí solo para llegar hasta aquí y no ser feliz”, recitó la modelo, en referencia a la especie de homenaje que le hizo el cantante de 36 años.