Así es el rollo: Diana Silva, Bad Bunny, Maluma y Britney Spears y Sam Asghari

LA ORGANIZACION Miss Venezuela arrancó, formalmente, la temporada de la belleza 2023. Y con la selección de las 25 candidatas que se disputarán la corona, queda abierta la agenda de la edición número 71 del más importante certamen de belleza del país. Lo que llama la atención es el anuncio de la puesta de un reality que solo servirá para que los seguidores del MV conozcan, un poco más, a las representantes de cada estado. Este Proyecto se estrenó en 2013 (Año en que ganó Migbelis Castellanos) bajo el título de “Todo por la corona” que, contrario a lo que se esperaba, no contó con el apoyo de los televidentes. Al repetir la experiencia, obviamente buscan que en esta oportunidad los resultados de sintonía sean mejores. Aunque no hay que olvidar que “nunca segundas partes fueron buenas”.

A VUELO de pájaro se han podido observar a las 25 chicas que entran en la competencia de este año, y quienes, como ya se anunció, recibirán sus bandas el próximo 9 de septiembre dentro de un programa especial que prepara Venevisión. En lineas generales, el conjunto se ve armonioso. Ya habrá chance de detallarlas detenidamente. Estas son las candidatas: Anakristina Rivero, Argiannis Luna, Cindy Granadillo, Cynthia Boscán, Daniela Celis, Dayana Lara, Georgette Musrie, Giorgiana Rosas, Graciela Altuve, Ileana Márquez, Irmar Cabrices, Katherine Sena, MaríaGabriela Martínez, María Victoria Abuhazi, Mariam Habach, Mariángela Ramírez, Minerva Chuello, Omaira Morales, Racha Saab, Raulimar Díaz, Rosmellys Romero, Sakra Guerrero, Sara Jordan, Sheba Sichini, Yuliana Hidalgo. La Miss Venezuela 2022, Diana Silva inició la cuenta regresiva de su discreto reinado.

Maluma

UN TOTAL de 30 fechas vendidas garantiza el taquillazo que Maluma podría reportar en su nueva gira (Don Juan World Tour) por numerosas ciudades de Estados Unidos que arrancará el 31 de agosto en Sacramento (California). El cantante colombiano, que lleva varias semanas instalado en Los Angeles, pasa más de ocho diarias, ensayando el nuevo espectáculo que mostrará a su inmensa legión de seguidores “la cara de un hombre que ni él mismo conoce”, según declaró a la Agencia EFE. Por otro lado, refirió que, para su nuevo álbum, titulado “Don Juan”, construyó un personaje inspirado en Batman, Hugh Hefner y James Bond. En esta octava producción, que será lanzada este viernes 25, el cantante colombiano asoma la faceta más paciente y minuciosa de su trabajo como músico, a partir de 18 canciones y seis pistas adicionales, "hechas a la medida" para este disco. "Los demás álbumes siempre los acababa en medio de una gira, los grababa en bus, en el avión y ahora nos sentamos en el estudio para discutir sobre lo que realmente queríamos hacer y llevamos esto a otro nivel musical", explicó.

Britney Spears y Sam Asghari

EL ROLLO de la separación de Britney Spears y Sam Asghari podría dar un vuelco sensacional. A los “dimes y diretes” que han rodeado a este caso, ahora se agrega la acusación de una mujer, de nombre Ashley Franke, quien asegura que el ex de la cantante la acosó sexualmente años atrás. Y dice que no le sorprende la noticia del divorcio de la pareja, puesto que en el pasado trató de serle infiel a La Princesa del Pop. La denunciante asegura que tiene pruebas de estas supuestas infidelidades de Asghari y amenazó con enviarlas a la cantante para que se percate que no fue ella quien puso los “cachos”, según sostiene su ex. Asghari y Spears se conocieron en 2016 cuando trabajaron juntos en el video de su canción "Slumber Party" para el álbum "Glory". Se casaron en junio del año pasado, siete meses después de que un juez de Los Ángeles pusiera fin a la tutela ordenada por la corte (bajo la que Spears había estado durante 13 años) en una audiencia judicial histórica, en noviembre de 2021.

Bad Bunny

EL NOMBRE de Bad Bunny suena fuerte para el show del medio tiempo del Súper Bowl, que tendrá lugar el 11 de febrero de 2024 en el estadio Allegiant de Las Vegas. Luego de que, Taylor Swift rechazara la oferta, los organizadores del importante evento deportivo y las autoridades de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), comenzaron a barajar otras opciones, siendo la del “Conejo malo” la que mayor consenso obtuvo. La información no tiene carácter oficial, sin embago las agencias internacionales la dan por hecho, tomando en cuenta el arrase que el arfista latino tiene dentro de la población anglosajona. Vale decir que antes de Bad Bunny salieron a relucir los nombres de Harry Styles, Miley Cyrus y Jack Harlow para la tarima del Super Tazón.