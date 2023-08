A 14 años del Back to Back: Revive la noche del Miss Universo cuando Dayana Mendoza coronó a Stefanía Fernández

La noche del 23 de agosto del 2009 marcó un hito en la historia del Miss Universo, pues gracias a las venezolanas Dayana Mendoza (Miss Universo 2008) y Stefanía Fernández, ganadora de esa edición, se produjo el primer y hasta ahora único Back to Back que dejó a Venezuela como el país reinante de este certamen y le cumplió el sueño a Osmel Sousa de vivir ese momento.

Que una venezolana coronara a otra en este prestigioso concurso era un anhelo que tenía el Zar de la Belleza quien para ese momento presidía la Organización Miss Venezuela, llevando así al país a conseguir un puesto en el libro de Récord Guinness, pues en el pasado no había sucedido una hazaña como esta. Recordemos que, un Back to Back es el momento en el que la nueva Miss Universo es coronada por la ganadora de la edición anterior, ambas procedentes del mismo país.

“Antes de ser Miss Universo pasé por concursos previos donde quizás no obtuve los resultados que esperaba. En el primer concurso quedé de última y en el segundo fui segunda finalista, pude abandonar y decir esto no es para mí, pero seguí insistiendo y confiando porque Dios me estaba preparando el camino para convertirme en Miss Venezuela y luego en Miss Universo y el primer Back to Back de la historia del concurso con tan solo 18 años", recordó Stefanía a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Dayana Mendoza corona a Stefanía Fernández

Desde antes de la noche final, Fernández ya se posicionaba como una posible ganadora y es que, su majestuosidad la hicieron digna de convertirse en la favorita del público. Cada pasarela fue un impulso más hasta el podio más soñado por cualquier candidata, su actuación en cada actividad del templete dejaba muy claro por qué merecía ganar la tan preciada corona.

Para la noche final y con un vestido rojo diseñado por el profesional Gionni Straccia, la merideña se impuso en el escenario del complejo turístico Atlantis Paradise Island en la Isla Paradise Nassau de las Bahamas y venció a sus 82 contrincantes, quedando tomada de la mano Ada Aimée de la Cruz, representante de la República Dominicana.

Al conocer el resultado, Dayana Mendoza saltó de la felicidad y la eufórica celebración dejó marcada para siempre la frase con la que la Miss Universo 2008 exaltó a su predecesora: “¡Bruja lo lograste!”, sellando el momento con un fuerte abrazo que provocó la caída de la corona y sufrió una pequeña rotura, que no pasó a mayores y tampoco pudo lograr empañar el enigmático momento que vivía todo un país con la piel erizada.

Cabe destacar que, este no es el único Back to Back que alberga Venezuela en su ramillete de concursos de belleza, pues en el año 1996 Gabriela Vergara se alzó como la ganadora absoluta del Reina Sudamericana 1996 y un año después coronó a la también venezolana Patricia Fuenmayor. Para el 2010 y ya convertido en Reina Hispanoamericana, se repitió la historia con Andrea Vasini quien había ganado en el año 2009 y le colocó la corona a Caroline Medina.