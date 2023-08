¡Imperdible! Llorarás de la risa al ver cómo un taxista le robó el "peluquín" a Osmel Sousa (+Video)

Si algo que caracteriza a Osmel Sousa es su peculiar humor, sobre todo cuando peca de “humor negro”, sin embargo, esto lo ha llevado a convertirse en uno de los más imitados por diferentes humoristas como David Comedia, un venezolano que desde hace mucho imita voces entre ellas las del Zar de la Belleza, y en esta ocasión quiso ir un poco más allá.

Orgulloso y muy risueño, el profesional cubano publicó una parodia que hicieron con su caricatura, bajo el doblaje de David y la participación de Yayo El Porpuesto, que busca resaltar el buen humor del hacedor de reinas y lo llevan en un viaje donde lo convierten en La Cenicienta.

La historia inicia cuando Osmel aconseja a una modelo que para participar en un concurso de belleza debe sacarse cuatro costillas, hacerse un trasplante de glúteos y senos, perfilarse la nariz e inyectarse los labios. Posteriormente, se ve en la obligación de tomar un taxi bastante humilde, y su chofer es quien emprende la aventura de convertirlo en la reconocida princesa de Disney.

A través de un dispositivo situado en el volante del vehículo, el taxista promete “transportar” a Osmel a otra dimensión. Tras soñar con ser la princesa, Sousa vuelve a la realidad y decide abandonar el servicio, antes de bajarse deja claro que: “Y para la próxima me respetas, yo soy Osmel Sousa, el Zar de la Belleza. Chao”.

Lo cómico no terminaba allí y es que “Yayo”, el taxista, le realizó una inesperada jugarreta al experto en misses, y después de reclamarle que le cancelara el viaje, su venganza llegó al quedarse con el “peluquín” que utiliza el hacedor de reinas, dejándolo “seco” y expuesto sin el complemento de su look. “¡Ay mi peluquín! Mira ven acá desgraciado. Ay Dios mío ahora quién me aguanta con esta cabeza pelá’”, comentó Osmel Sousa.

Las risas no faltaron en el post y todos sus colegas y seguidores felicitaron al equipo de trabajo que también estuvo conformado por Monifatto Cartoon, encargados de realizar la animación. Además, David Comedia y Yayo se mostraron muy felices de haber realizado este respetuoso trabajo en honor al cubano.