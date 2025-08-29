Javier Castellano jinete venezolano Salón de la Fama arrancó la semana con doblete ganador

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves, el hipódromo de Saratoga, ubicado en Saratoga Springs, Nueva York, realizó un grupo de once carreras, que incluyó el With Anticipation (G3) de $175,000. Dentro de esta cartelera de carreras, el jinete venezolano Javier Castellano tuvo la oportunidad de guiar a dos ejemplares a la victoria, un segundo lugar en la prueba selectiva y dos fuera del marcador.

Javier Castellano consiguió doblete en Saratoga

El jockey Salón de la Fama, Javier Castellano, lució sus mejores habilidades la tarde de este jueves en Saratoga, para imponer a dos de sus monturas y llegar segundo en la prueba más cotizada de la tarde, como lo fue el With Anticipation S. (G3), donde ocupó el segundo lugar con el ejemplar Heeere’s Johnny, en la cual Final Score resultó el ganador desde la partida.

Castellano, en la sexta de la cartelera, guio a la victoria al ejemplar Rina’s Revenge para el entrenador Kenneth McPeek, en un Maiden Special Weight, que se corrió por un monto de $90,000 y una distancia de 1.200 metros. Rina’s Revenge, hija de Yupon, que pertenece a los colores del Harold Lerner LLC, AWC Stables y Nehoc Stables, realizó su estreno en crono de 72”3 para la distancia.

En la octava de la cartelera, el jinete venezolano Javier Castellano visitó el parque de vencedores con el ejemplar Johny’s Rendezvous, que se impuso en Maiden Special Weight, valorado en $100,000 en distancia de 1.800 metros en pista de grama. Johny’s Rendezvous, presentado por Philip Bauer, arrojó en la taquilla $8,80 a ganador y un crono de 107”3 para la distancia.

Johny’s Rendezvous rompió el Maidem en su séptima presentación de por vida y cuarta en la temporada. Este hijo de Ghostzapper en Romantic Intention por Suave corrió con los colores de Rigney Racing LLC. e incrementó sus ganancias a $123,894 en el banco para sus conexiones.

Javier Castellano, para hoy tiene par de compromisos en décima y última del programa con Purpose y Key Actress, respectivamente. El sábado se traslada a Kentucky Downs, donde cumplirá seis montas, que incluyen el Mint Kentucky Turf Sprint Stakes (Gr. 2) y el Resolute Racing Ladies Turf Stakes (Gr. 3), ambos por $2,000,000 en premios, con los ejemplares Eamonn para Joseph Orseno y Charlene’s Dream para Ed Moger Jr., respectivamente.

Luego retorna el domingo y lunes a Nueva York, que será el cierre del Summer Meet de Saratoga, con trece compromisos de monta.