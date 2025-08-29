Presta mucha atención: Un hijo de Tapit llegará próximamente a Venezuela para cumplir campaña en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo ejemplar, producto del reconocido semental estadounidense Tapit llegará directo de los Estados Unidos para cumplir campaña en el hipódromo La Rinconada, en la ciudad de Caracas, Venezuela.

Preposition: Hijo de Tapit campaña USA La Rinconada

La información fue conocida a través de un post publicado por la cuenta X de Javier Farache, el día miércoles 27 de agosto, pues indicó que el tresañero lleva por nombre Preposition y tiene un pedigree de lujo, además de su padre Tapit su madre Modify es una hija del argentino Candy Ridge.

Pedigree de lujo: Papeles de Exportación

Este ejemplar viene de la cuadra del reconocido entrenador norteamericano Steve Asmussen y de acuerdo con el sitio web de Equibase posee una campaña de 6 actuaciones sin victorias, un segundo y un tercero.

Su última competencia fue en Saratoga Race Course el 14 de agosto, Maiden Claiming de $38.000 disputado en la octava competencia. Llegó tercero conducido por “La Máquina” Irad Ortiz Jr, para el recorrido de 1.400 metros en pista de arena.

Salida del importado: De Saratoga para Miami

En horas de la noche de este jueves 28 de agosto, Farache escribió en la mencionada cuenta de red social que el potro ya salió de Saratoga con destino para la ciudad de Miami y acompañó su post con un video donde se observa al potro importado salir de su caballeriza del óvalo situado en Nueva York y agregó que una vez que los papeles de exportación esté listo llegará al suelo venezolano.