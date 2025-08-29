En la cuarta válida participa un ejemplar que dejó un impresionante ajuste y podría conseguir su primer triunfo

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de carreras culmina con su segundo meeting del año este domingo 31 de agosto. El hipódromo La Rinconada presentará la reunión 33, un evento que cierra un ciclo iniciado en abril.

La jornada incluye 12 competencias en su cartelera y, a diferencia de otras ocasiones, no tendrá pruebas selectivas de grado. La acción en la pista comienza a partir de la 1:00 de la tarde.

La décima carrera, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional es para el lote de caballos nacionales e importados de cuatro años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros.

Anastacio Again: 5y6 R33 La Rinconada Dato Hípico

De 11 corredores inscritos, está presente Anastacio Again (número 6), con la monta del aprendiz destacado Winder Véliz y se estrena en la cuadra del entrenador Germán Enrique Córdova.

El castaño reaparece luego de 77 días y no tomen en cuenta en su última pues ocasionó extraños en la partida ocurrido el 15 de junio del presente año.

Ajuste: La Rinconada

Este miércoles 27 de agosto, el nacido y criado en el Haras La Alameda ajustó en la pista de Coche 51’’1 para los 800 metros, en pelo, salió al tiro y veloz, con remate de 13 segundos exactos. Así lo informó la hoja de los ajustes por parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares