El jinete clave: Winder Véliz revela sus montas decisivas para la Gala Hípica de Caracas 2025 en La Rinconada (+Entrevista)

El destacado aprendiz del momento Winder Véliz estuvo presente, la mañana de este miércoles 20 de agosto en la jornada de traqueo y tomó su tiempo para conversar en entrevista para Meridiano Web acerca de sus montas para la reunión 32.

Winder Véliz: Montas Gala Hípica de Caracas R32 La Rinconada Datos Hípicos

Cabe acotar que Véliz lleva ocho montas para la jornada dominical, de las cuales, conversamos específicamente de las seis montas para la importante Gala Hípica de Caracas 2025.

Para este efectivo jockey es su primera vez en participar en los clásicos de grado de este magno evento por lo que se siente muy agradecido por los entrenadores y los propietarios por la oportunidad brindada.

Saludos Winder, ante todo agradecido nuevamente por conceder la entrevista para nuestros lectores de este medio digital y para los aficionados hípicos. Tienes ocho compromisos, de los cuales vamos a hablar de las seis para la Gala Hípica de Caracas 2025. Inicia en la quinta prueba con la yegua Bella Catira para la 15ta edición del Clásico Internacional “Sprinters (Yeguas)” (G2).

-Esta es una yegua que la conozco y la he ganado en una oportunidad. Lo hace bastante bien en cancha y con el favor de Dios la yegua hará una buena carrera en este clásico.

Tu siguiente compromiso es en la sexta competencia con el ejemplar importado Ekati King (USA) para la edición 20 de la Copa Invitacional del Caribe (G1), que hace su debut en el óvalo de Coche y viene de hacer campaña en los Estados Unidos.

-Es un caballo que se siente bien, he tenido la oportunidad de galoparlo. Hoy lo llevé a su ajuste y lo hizo bien y con el favor de Dios este ejemplar estará haciendo un doble espectáculo.

En la primera válida para el juego del 5y6 tendrás la conducción del castaño Chateau Lafite para el Clásico Internacional Sprinters (G1).

-Es un ejemplar que no he podido galopar, pues trabaja con su galopador. Lo he observado que está bien al galopar y con el favor de Dios esperamos hacer una buena actuación con este caballo.

Bienmesabe es una yegua con la que tendrás el compromiso de montarla por segunda vez en el Clásico Internacional “Cruz del Ávila” (G1), en la segunda válida.

-Es una yegua que también la trabaja su galopador. Diariamente la observo con mi agente (Ramón García padre) en la pista y se siente bien. La carrera es bastante pareja y con el favor de Dios, esta yegua también estará haciendo un buen espectáculo.

Para la cuarta válida montarás al debutante dosañero Bunker de Gabriel Márquez en la edición número 38 del Clásico “Gradisco (G2).

-Es un potro que no he tenido la oportunidad de galoparlo. Se siente muy bien y estará en un lote bien parejo y estaremos haciendo un espectáculo de lujo.

Para cerrar con tus compromisos Winder, en el Clásico Internacional Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (G1) estará sobre los estribos de Shakman.

-Un caballo que hizo muy bien en su ajuste y con el favor de Dios estaremos haciendo una buena carrera.