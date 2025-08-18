Perfect La Combee a defender su invicto en el Clásico Internacional Sprinters G1

Suscríbete a nuestros canales

Luego de cinco victorias en igual cantidad de presentaciones, el purasangre Perfect La Combee buscará este domingo ganar su primera prueba clásica al participar en el Clásico Internacional Sprinters para machos en el marco de la Gala Hípica de Caracas en La Rinconada

Perfect La Combee por el Clásico Sprinters para machos

El presentado por el entrenador Carlos Uzcátegui y con la monta del jockey profesional Jhonathan Aray buscará su primera selectiva como purasangre en el país ante un lote de 13 ejemplares, donde también hacen presencia los norteamericanos Dios Will del entrenador Pedro Coronil y Robert Capriles en la silla y Rozagante de Gabriel Márquez con Larry Mejías en el lomo.

Entre los ejemplares criollos sobresalen Gran Alabama del entrenador Carlos Radelli con Jaime Lugo Jr. en la silla Jupiter Max del mismo Uzcátegui y Johan Aranguren en la silla.

Nómina completa de Clásico Internacional Sprinters para machos