Hipismo

Perfect La Combee a defender su invicto en el Clásico Internacional Sprinters G1

El descendiente del triple coronado norteamericano Secretariat busca su primera selectiva en el país

Por Saúl García
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 07:57 pm
Perfect La Combee a defender su invicto en el Clásico Internacional Sprinters G1
José Aray
Suscríbete a nuestros canales

Luego de cinco victorias en igual cantidad de presentaciones, el purasangre Perfect La Combee buscará este domingo ganar su primera prueba clásica al participar en el Clásico Internacional Sprinters para machos en el marco de la Gala Hípica de Caracas en La Rinconada

NOTAS RELACIONADAS

Perfect La Combee por el Clásico Sprinters para machos

El presentado por el entrenador Carlos Uzcátegui y con la monta del jockey profesional Jhonathan Aray buscará su primera selectiva como purasangre en el país ante un lote de 13 ejemplares, donde también hacen presencia los norteamericanos Dios Will del entrenador Pedro Coronil y Robert Capriles en la silla y Rozagante de Gabriel Márquez con Larry Mejías en el lomo.  

Entre los ejemplares criollos sobresalen Gran Alabama del entrenador Carlos Radelli con Jaime Lugo Jr. en la silla Jupiter Max del mismo Uzcátegui y Johan Aranguren en la silla.

Nómina completa de Clásico Internacional Sprinters para machos

Numero Ejemplar Jinete Entrenador
1 INVADER GONZALEZ G YOELBIS CALDEIRA RAMIRO
2 DIOS WILL (USA) CAPRILES J ROBERT CORONIL B PEDRO
3 FUTURO PUELLO JR FRANKLIN RADELLI F CARLOS
4 JUPITER MAX ARANGUREN P JOHAN UZCATEGUI CARLOS
5 STRONGER DIAZ M. YONKLEIVER GARCIA JUAN C
6 VERMELHO QUEVEDO M FRANCISCO RADELLI F CARLOS
7 PERFECT LA COMBEE (USA) ARAY JHONATAN UZCATEGUI CARLOS
8 PARRILLERO RIVERO JOSE A RIVAS JEFFERSON
9 CHATEAU LAFITE VELIZ R WINDER MARQUEZ M GABRIEL
10 ROZAGANTE (USA) MEJIAS LARRY MARQUEZ M GABRIEL
11 GRAN ALABAMA LUGO C JAIME L JR RADELLI F CARLOS
12 APTITUD HERNANDEZ F JOSE SANCHEZ M JOSE
13 COMPADRE PECHE LUGO V JAIME PARILLI FERNANDO

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Venezuela 5y6Nacional
Lunes 18 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo