Wander Franco se libra de juicio en República Dominicana por porte ilegal de arma (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Juzgado de Instrucción de San Juan de la Maguana, al sur de la República Dominicana, emitió una determinación clave en torno al caso del pelotero dominicano Wander Franco. El juez Ángel Valentín dictó un “no ha lugar”, al concluir que no existen méritos suficientes para llevarlo a juicio por porte ilegal de arma de fuego.

Franco, quien fue arrestado el 10 de noviembre de 2024, tras protagonizar un altercado en un estacionamiento, quedó exento de enfrentar un proceso penal en este caso concreto.

Detalles del Caso y Resolución Judicial

La causa se originó tras una disputa ocurrida el 10 de noviembre de 2024 en San Juan de la Maguana, cuando Franco se encontraba en un estacionamiento y protagonizó una discusión con otra persona. Durante el incidente, las autoridades hallaron una pistola semiautomática Glock 19, con su cargador y 15 cápsulas, en el vehículo que conducía Franco; el arma estaba registrada a nombre de su tío, Branly Fernando Lugo Rodríguez.

La Fiscalía depositó formalmente ante el tribunal del suroeste dominicano la acusación por porte ilegal, señalando que existían suficientes elementos probatorios para abrir un juicio. Se le imputó la violación del artículo 67 de la Ley 631-16, que regula el uso y porte de armas, señalando que podría enfrentar una pena de tres a cinco años de prisión, además del decomiso del arma y multas acorde a la normativa.

No obstante, el juez Ángel Valentín concluyó que no se habían aportado pruebas determinantes que sustentaran la apertura de un juicio. Por tanto, dictaminó el no ha lugar, lo que implica que el proceso no avanzará a esta etapa judicial.