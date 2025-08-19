Realeza a la pista: Medio hermana de Mi Querida Emma debuta en la Gala Hípica

Suscríbete a nuestros canales

En la novena carrera de la jornada del domingo se realizará una nueva edición del Clásico Julián Abdalá G3 para potras de dos años en una distancia de 1.100 metros donde van a participar diez dosañeras de las cuales, cinco son debutantes y una es presentada por el entrenador Ramón García Mosquera.

Debuta medio hermana de la triple coronada Mi Querida Emma

Una de las debutantes de este domingo en el Clásico Julián Abdalá G3 para potras de dos años, es la presentada por el entrenador Ramón García Mosquera, Barbara Guadalupe con la monta del jockey profesional Jaime Lugo Jr. para el Stud Quarterback.

Esta potra es nacida el 13 de enero de 2023 en el Haras La Orlyana es un producto del campeón pistero y semental venezolano King Seraf en la yegua madre Shocktics por Tactical Advantage. Su padre es campeón del caribe y su madre es también mamá de la triple coronada Mi Querida Emma.

Debemos recordar que Mi Querida Emma se proclamó triple coronada de yeguas de la temporada 2023 con diferentes entrenadores, pero con la monta fija de Jaime Lugo Jr. Su trabajo más reciente fue el pasado viernes 15 de agosto donde dejó parciales de:

E/P /15’4 /30’2 /43’2 / (600) / 56’3 / 2P / 70’3 /sin hacerle nada bien después de la raya / Remate de 13 / informó la División de toma tiempos del INH.