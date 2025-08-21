¡Venezuela hace historia! Este es el primer nacido en Apure en llegar a las Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Hito histórico para el beisbol venezolano. Este jueves 21 de agosto, los Medias Rojas de Boston decidieron llamar al equipo grande a uno de sus mejores prospectos de la actualidad, quien no solo es venezolano, sino que además se convertirá en el primer jugador nacido en Apure en jugar en las Grandes Ligas si finalmente se concreta su debut.

Se trata del outfielder criollo Jhostynxon García, de 22 años de edad, quien es el prospecto número tres de la organización. Según reporta el periodista Chris Cotillo, este movimiento responde al hecho de que el también jardinero venezolano, Wilyer Abreu, será enviado a la lista de lesionados de 10 días.

Primer apureño en las Grandes Ligas

En el momento en el que debute en el mejor beisbol del mundo, Jhostynxon García se convertirá en el primer jugador nacido en el Estado Apure en debutar en las Grandes Ligas, un hecho que sin duda alguna es histórico y le añade todavía más emotividad a un hecho que ya de por sí es digno de enmarcar.

Además, hay que resaltar que este llamado a Las Mayores no es para nada producto de la casualidad. En lo que va de campaña, el criollo ha sido una amenaza tremenda en las Ligas Menores, con números sensacionales. A día de hoy, batea para .289/.363/.512/.875, con 20 cuadrangulares y 73 carreras impulsadas entre Doble A y Triple A.

Con la llegada de Jhostynxon García, los Medias Rojas de Boston ganan poder ocasional y una buena cuota de contacto con el madero, dos cosas que sin duda necesita el equipo. Además, por supuesto, la nota emotiva recae en el Estado Apure, que por primera vez tendrá representación en el mejor beisbol del mundo.