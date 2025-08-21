Viviana Gibelli vive lujosas vacaciones con sus dos retoños ¡Mágico lugar!

Suscríbete a nuestros canales

Para la presentadora venezolana Viviana Gibelli es importante coleccionar momentos de amor con sus dos hijos, Arantza y Sebastián. Muestra de ello es el mágico viaje que se encuentra realizando por Asia.

Pura diversión

A través de Instagram la creadora de contenido ha compartido imágenes y video visitando lugares increíbles en Japón y ahora en Tailandia.

Desde las calles de Tokyo, Gibelli grabó un clip conociendo la cultura, calles, gastronomía y belleza que ofrece el país nipón, uno de los destinos más visitados en todo el mundo.

Los adolescentes se muestran muy sonrientes y feliz de disfrutar de cada rincón de Tokyo, ciudad repleta de tecnología, tradiciones y templos.

Los tres grabaron un divertido trend con transición llamativa de pasar de Japón a Tailandia, en cuestión de segundos.

“Así continúa nuestro viaje… Ahora en Tailandia. Cada día amo más nuestro viaje y este plan de Japón cada día lo amamos más”, ha escrito Viviana en Instagram.

Unión en familia

La ciudad Bangkok, en Tailandia, es otro destino visitado por la familia para crear recuerdos únicos por el mundo.

Aunque la exreina de belleza y actriz, ha confesado que viajar con sus hijos puede ser un gran estrés, por mantenerlos seguro en cada momento, se disfruta paseo, cada lugar y cada momento de la vida.

La ciudad de Kioto, ha sido uno de los sitios visitado por Miss Monagas 1987, con sus retoños a quienes llama cariñosamente "Mis Costillas".