Víctor Tomás, el apuesto hijo de Bárbara Palacios que derrite corazones en redes

El sábado 4 de octubre estuvo de celebración el hogar de la tercera Miss Universo venezolana Bárbara Palacios, por el cumpleaños número 32 de su hijo mayor, Víctor Tomás. El joven que vive en Estados Unidos, y tiene enorme parecido con su madre, una de las mujeres más querida y respetadas del país.

Deseo de una hermosa madre

Palacios no perdió la oportunidad para desear lo mejor a su retoño, a través de Instagram escribió un bonito mensaje, teniendo como siempre a Dios muy presente. La belleza resaltó la perseverancia, responsabilidad y valores de Víctor.

“Un día como hoy hace 32 años nació nuestro primer príncipe Víctor Tomás Jesús. Le doy gracias a Dios por tu vida y por hacernos tan felices a tus padres, a tu hermano Diego, a tu preciosa cuñada-hermana Remi, a tu novia Victoria y a nuestro querido peludo Steve”, escribió Barbarita en su perfil de la camarita.

El post hizo despertar halagos para el cumpleañero por el físico de galán de cine o modelo que se gasta. No es la primera ocasión que las seguidoras de la Miss Universo resaltan el físico del hombre, quien es un apasionado del fútbol.

Gran parecido

En las imágenes compartidas por la Miss Venezuela, aparece Víctor reciente nacido, posando con su madre para la revista Ronda, Estampas, de vacaciones con sus progenitores, en el campo jugando Fútbol, en la piscina con su hermano y en la intimidad de su hogar.

Víctor heredó el físico de su hermosa madre, en los ojos claros y piel blanco, que derriten los corazones de féminas en las plataformas digitales.

“Hijo amado de mamá, te amo cada día más y más”, finalizó el bonito escrito de la soberana universal 1986.