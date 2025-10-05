¿Se perdió el amor? Alexis Sánchez explicó por qué celebró su gol ante Barcelona (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El Sevilla sorprendió este domingo en LaLiga con su victoria ante Barcelona, jugando por la octava jornada del certamen. Ese marcador de 4-1 incluso fue clave para que los culés perdieran momentáneamente el liderato del torneo con el Real Madrid, en un revés que tuvo sabor también de un exjugador que vistió como azulgrana.

Se trata de Alexis Sánchez autor de uno de los tantos, el que inició el camino para la victoria en el Ramón Sánchez Pizjuán y que dejó algunos focos puestos en la forma en cómo lo celebró el chileno ante el que fuera hace algunos años su equipo en España.

El delantero posterior al triunfo fue consultado por este asunto y no dudó en explicar las razones que lo llevaron a vivir con euforia la diana convertida a la oncena catalana.

Las palabras de Alexis Sánchez sobre su gol ante Barcelona

El veterano futbolista de 36 años de edad confesó que en la previa no tenía previsto celebrar ante su exequipo y solo el momento de tensión en el estadio pudo ganarle en la celebración.

“Había dicho de no celebrar, pero a veces la ansiedad o las ganas me juegan en contra. Se me fue. La verdad es que le tengo un cariño enorme al Barcelona", dijo 'el niño maravilla'.

A su vez, apuntó a la emotividad con la que se vivió el duelo desde las gradas: “Me dijeron que hace 10 años no se ganaba acá, es mucho tiempo. En el fútbol pasan estas cosas. Más con Sevilla. Si era un momento, era hoy. Llevo un mes acá, estoy acostumbrado a romper récords en todos los clubes que he estado".

Y agregó: "Miraba como celebraba la gente y mis compañeros, fue muy lindo. Me senté en un momento para mirar ese lindo momento en el estadio. Fue un día hermoso. El ambiente que se vivió fue único. La gente de Sevilla te hace sentir la pasión".

Hay que recordar que esto fue tema de conversación porque Alexis Sánchez vistió la camisa del Barcelona durante los años 2011-2014, en la etapa previa a la creación de uno de los mejores tridentes de la historia, conformado por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.