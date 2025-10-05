Barcelona sabe que joven estrella de LaLiga tiene como primera opción ser culé

Suscríbete a nuestros canales

En LaLiga de España hay un nombre que está abriéndose paso jornadas tras jornadas y quiere subirse al listón de las estrellas. No es para menos, si en cada fecha sigue subiendo sus prestaciones y valor en el mercado. Sin embargo, todo apunta a que mantiene a Barcelona como su primera opción.

Se trata de Etta Eyong, el atacante revelación en este curso, que ya acumula cinco goles con el Levante y solo es superado en este apartado por Kylian Mbappé (9) y Julián Álvarez (6).

En Sport, el periodista Lluis Miguesanz, apuntó que el jugador sigue manteniendo como opción principal ser parte de la plantilla azulgrana en un futuro, aunque la situación ha cambiado desde que los blaugranas quisieron hacerse con sus servicios antes de dar el salto en lo mediático.

"La dirección deportiva del Barça tenía controlado a Etta Eyong desde su etapa en el fútbol base del Cádiz. El Villarreal se avanzó firmando al futbolista, pero se mantuvo el seguimiento y el camerunés explotó con el filial del submarino amarillo destapándose como un temible goleador. El Villarreal le hizo debutar en Primera, pero no le aseguraba minutos y ahí empezó el baile ya que le abrieron la puerta con una cláusula de rescisión de 10 millones de euros", escribió el comunicador.

¿Etta Eyong es opción real para Barcelona?

Lo dicho. En su momento el club tuvo pensada una operación con el camerunés. Eso sí, con otra hoja de ruta a la que podría darse en el futuro. La primera idea en Barcelona estaba en pagar su ficha y cederlo para que creciera en su nivel, al punto de prepararse para la primera plantilla.

Ahora, el escenario puede ser otro y dejarlo como una opción interesante en la oncena de Hansi Flick, que sabe que su principal '9' (Robert Lewandowski) ya tiene 37 años de edad y podría estar en su última campaña en el equipo.

Al mismo tiempo, aunque su cláusula ya no es de 10 millones de euros y pasó a ser de 30, de seguir con ese ritmo goleador, ese precio sería una completa ganga en el mercado, uno en el que ya los clubes de la Premier League estarían siguiendo la pista.

Miguelsanz detalló en su nota en Sport que por el momento no se han producido nuevos contactos a los ya existentes en agosto, pero que nadie puede extrañarse que Barcelona quiera adelantarse a los principales clubes hoy interesados en este jugador.