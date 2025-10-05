Apuesto actor español posó sin camisa en Petare ¡Upa!

Suscríbete a nuestros canales

El actor español Oscar Casas estuvo hace semanas en Venezuela trabajando con la cantante y compositora Corina Smith. El artista de 27 años visitó una de las parroquias más importante de nuestro país, Petare, en donde posó sin camisa presumiendo sus cuadritos y pectorales.

Pura sensualidad española

El joven que ha participado en múltiples producciones en su natal España, se adentró junto a un equipo de profesionales para realizar unas fotos únicas en la zona popular, conocida como una de las más grande de Latinoamérica.

Samuel Betancourt, fue el fotógrafo que retracto la belleza de Casas, quien solo llevó un calzón de cuadros, pantalón y zapatos deportivos.

En las imágenes el artista aparece muy sonriente disfrutando del lugar junto a Corina, quien es una de las artistas venezolanas más destacadas del momento, lanzando al mercado su nuevo álbum “Menos triste más mami”.

“Oscar Casas durante una producción para el videoclip oficial X6 de Corina Smith. Todo bajo la dirección de Jorge Bustillos, junto a mi equipo José Mata Fotografía”, es el mensaje de Samuel en Instagram, por el trabajo realizado.

¿Quién es Oscar Casas?

El joven que acumula 3,1 millones de seguidores en Instagram, es un actor y modelo nacido el 21 de septiembre de 1998 en Barcelona, España. Es hermano del también actor Mario Casas, protagonista de la exitosa película “Tres metros sobre el cielo”.

Ha participado en producciones como “El orfanato”, “Instinto”, “El gran saltó”, “Mi soledad tiene alas”, entre otras.