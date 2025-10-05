Farándula

Apuesto actor español posó sin camisa en Petare ¡Upa!

El joven estuvo presente en la barriada por un proyecto especial 

Por

Elvis González
Domingo, 05 de octubre de 2025 a las 05:25 pm
Apuesto actor español posó sin camisa en Petare ¡Upa!
Actores españoles / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El actor español Oscar Casas estuvo hace semanas en Venezuela trabajando con la cantante y compositora Corina Smith. El artista de 27 años visitó una de las parroquias más importante de nuestro país, Petare, en donde posó sin camisa presumiendo sus cuadritos y pectorales.

NOTAS RELACIONADAS

Pura sensualidad española

El joven que ha participado en múltiples producciones en su natal España, se adentró junto a un equipo de profesionales para realizar unas fotos únicas en la zona popular, conocida como una de las más grande de Latinoamérica.

Samuel Betancourt, fue el fotógrafo que retracto la belleza de Casas, quien solo llevó un calzón de cuadros, pantalón y zapatos deportivos.

En las imágenes el artista aparece muy sonriente disfrutando del lugar junto a Corina, quien es una de las artistas venezolanas más destacadas del momento, lanzando al mercado su nuevo álbum “Menos triste más mami”.

“Oscar Casas durante una producción para el videoclip oficial X6 de Corina Smith. Todo bajo la dirección de Jorge Bustillos, junto a mi equipo José Mata Fotografía”, es el mensaje de Samuel en Instagram, por el trabajo realizado.

¿Quién es Oscar Casas?

El joven que acumula 3,1 millones de seguidores en Instagram, es un actor y modelo nacido el 21 de septiembre de 1998 en Barcelona, España. Es hermano del también actor Mario Casas, protagonista de la exitosa película “Tres metros sobre el cielo”.

Ha participado en producciones como “El orfanato”, “Instinto”, “El gran saltó”, “Mi soledad tiene alas”, entre otras.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras FC Barcelona Francia
Domingo 05 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula