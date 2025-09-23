Fallece el primer actor Hernán Romero a los 83 años

Suscríbete a nuestros canales

A través de un comunicado se informó que este 23 de septiembre falleció el primer actor peruano Hernán Romero a los 83 años. Su hija Patricia Romero fue quien compartió la noticia en redes sociales.

“Con mucha tristeza tengo que compartir con ustedes que mi magnífico padre nos ha dejado”, escribió en su red social. “Han sido días durísimos en los que ha luchado como el guerrero que siempre fue. En cuanto tenga los detalles para que podamos despedirlo juntos, lo comunico por este medio”, agregó.

Por ahora se desconoce la causa de la muerte de Hernán Romero, de igual manera, se espera mayor información sobre el funeral.

Trayectoria de Hernán Romero

Sin duda el medio artístico peruano está de luto por la repentina partida de su querido actor, quien con décadas de carrera se le atribuye 90 obras de teatros, 25 telenovelas y 15 créditos en producciones cinematográficas.

Entre los culebrones más destacados se encuentra ‘Simplemente María’, ‘Gorrión’, ‘Cosas del Amor’ y filmes como ‘No se lo digas a nadie’, ‘Caídos del cielo’, ‘El Bien Esquivo’ y ‘Rosa Mística’.

Por su amplia trayectoria, muchos talentos vieron en él un maestro a quien seguirle los pasos.