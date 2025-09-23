Reportan DJ venezolano desaparecido en México: ¿Qué se sabe?

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de México reportó la desaparición física del DJ venezolano Tayron Paredes Gamboa, de 27 años, de quien no se sabe sobre su paradero desde el 19 de septiembre.

El joven nacido en Caracas, Venezuela, trabaja como repartidor y esa noche confirmó a una conocida que realizaría una entrega en Huehuetoca, al norte del valle de México, siendo su última comunicación a las 16:00 horas del 19 de septiembre.

El último mensaje de Tayron Paredes Gamboa

Tayron Paredes Gamboa mantenía comunicación con Katherin Rodríguez, identificado como un familiar cercano, residencia en la capital venezolana, ella fue quien alertó que perdió contacto con él, cuando se disponía a hacer una entrega a más de 28 kilómetros de distancia de Cuautitlán Izcalli.

Además, difundió una conversación que el DJ desaparecido sostuvo con su primo, a quien le escribió “No confío nada”. Esto motivado a que cuando fue al lugar del pedido solo era un terreno baldío y advirtió en cancelar el servicio.

Noticia en desarrollo