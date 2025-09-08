DJ venezolano que conquistó Tomorrowland llega a Venezuela para una presentación

Suscríbete a nuestros canales

El DJ venezolano Laureano Sánchez, conquistará la Sala 2 del Caracas Music Hall el sábado 18 de octubre, ubicado en el C.C. Concresa. Junto a él, estará el DJ venezolano, Ángel Bernal.

De la mano de la empresa promotora de eventos musicales Cúsica, Laureano Sánchez está preparando un momento especial para el deleite de sus seguidores. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir en CUSICA Studios, Cashea y en Ticketplate.

El DJ que pisó fuerte en Tomorrowland

Laureano Sánchez es conocido por fusionar las raíces de los ritmos afrocaribeños con la vibra y energía de la música electrónica. Con más de una década en la escena, Laureano es el primer DJ venezolano en presentarse en Tomorrowland 2025.

Impulsado por la identidad cultural y la innovación, crea una experiencia que fusiona lo tradicional con lo futurista. Durante sus inicios, el criollo ha recibido múltiples nominaciones en los Premios Pepsi Music, donde no sólo consolidó su impacto en la escena nacional, sino también su camino para su evolución como solista y productor.

Precios de las entradas

La primera etapa de entradas en Zona General tiene un costo en su primera etapa de $10,00, para la segunda etapa tendrá un precio de $15,00 y en su tercera etapa, cada ticket tendrá un valor de $20,00.

Para quienes quieran adquirir Mesas Balcón (el costo por la mesa, que incluye cuatro personas), estas tendrán un costo de $280,00, y Standing Balcón estarán en $50,00. Quienes deseen que su ubicación sea en Mesas Stage (el costo por la mesa, que incluye cuatro personas), estas entradas tienen un valor de $400,00, y las de Standing Stage, se podrán adquirir por un valor de $80,00.