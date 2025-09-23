Niegan la solicitud de visa a Gilberto Santa Rosa para entrar a Colombia

Suscríbete a nuestros canales

El emblemático salsero puertorriqueño, Gilberto Santa Rosa, conocido también como ‘El Caballero de la Salsa’, tuvo un problema para viajar a Colombia luego de que le negaran la visa de trabajo.

El afectado no solo fue el artista, pues, sus músicos y equipo técnico tampoco logró conseguir dicho documento, lo que provocó la cancelación de sus conciertos previstos para el pasado fin de semana en Mompox y Cartagena.

Fanáticos se quedaron esperando a Gilberto

El salsero iba a presentarse el viernes 19 de septiembre en el FestiJazz de Mompox, un evento que mezcla jazz, fusiones y ambiente único en esa localidad ubicada en el departamento de Bolívar.

Para el sábado 20, estaba pautado su show en el Gran Concierto Amor y Amistad en Cartagena, un clásico que convoca multitudes en una de las ciudades más bellas del Caribe colombiano.

Sin embargo, esas noches de fiesta, baile y salsa se quedaron sin la presencia de Gilberto, pues, la situación con su visa y la de sus 28 acompañantes, no permitió que entraran legalmente al país.

¿Qué sucedió con el visado?

De acuerdo a los informes, el motivo se centra en que los permisos migratorios (visas de trabajo) fueron tramitados por una empresa colombiana intermediaria que no cumplió con los requisitos exigidos por las autoridades migratorias.

Por otro lado, GSR Management LLC, la empresa que representa al intérprete de “Conteo Regresivo”, emitió un comunicado reconociendo el fallo del intermediario. Afirmaron que, aunque los trámites se hicieron, no se gestionaron correctamente ante el gobierno colombiano.

La respuesta de Gilberto

A través de su equipo, Gilberto Santa Rosa manifestó sentirse “muy apenado” por la decisión y aseguró que, se acata lo dicho por las autoridades migratorias. Agradeció el apoyo recibido por el gobierno de Bolívar, organizadores locales y su público.

Además, expresó su deseo de regresar lo antes posible para cumplir con los compromisos y compensar la expectativa generada. En este sentido, prometió volver a Colombia con todos sus papeles en reglas para poder disfrutar junto a su público.