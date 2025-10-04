Farándula

Reina de belleza venezolana hace solicitud al fiscal general de la República

La belleza hizo un llamado a la paz y las segundas oportunidades de las personas 

Por

Elvis González
Sabado, 04 de octubre de 2025 a las 01:29 pm
Tarek William Saab / Cortesía
Hace meses en las redes sociales corrió la noticia del arresto de una joven venezolana identificada como Oswendy Andreina Méndez Lugo, de tan solo 20 años. La mujer fue detenida el 10 de marzo, luego de haber utilizado las redes sociales para realizar fuertes comentarios en contra de la reina del Carnaval de Coro, estado Falcón.

Al detener a Oswendy, las autoridades incautaron el teléfono, en el cual la joven había realizado los comentarios en contra de Nakarid Chirinos, y siendo acusada del presunto delito de instigación al odio.

Nakarid sale en defensa de la detenida

La morena de origen humilde y que vive en Pueblo Nuevo de la Sierra, utilizó hace días las redes sociales para compartir un mensaje al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para la pronta liberación de Oswendy Andreina.

La afrodescendiente cree en el perdón y las segundas oportunidades, por lo que se solidarizó con la familia de la mujer, quien según se encuentra presentando problemas de salud.

“Mi llamado es a la paz en la juventud falconiana, en Venezuela y en todo el mundo. Me dirijo al Ministerio Público para solicitar la libertad de la joven, quien desde el desconocimiento emitió comentarios negativos en mi contra por mi coronación”, comentó.

Llamado a la paz 

En este sentido, Nakarid aseguró que una reina de belleza no se mide por sus títulos, sino por el valor y cambios que pueda generar en la sociedad. “En el país debe reinar paz, el amor y el entendimiento”, expresó.

Hasta el momento el fiscal no ha respondido a la petición de la morena.

Sabado 04 de Octubre de 2025
Farándula