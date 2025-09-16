Reina de belleza denuncia robo la noche del concierto de Bad Bunny

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Grand Panamá 2025 Isamar Herrara fue víctima de un robo en Puerto Rico. A través de Instagram la modelo que dentro de poco partirá a Tailandia para la justa, informó todo lo que se llevaron como prendas y carteras.

Mal momento

La belleza de piel blanca y ojos castaños, escribió que la situación sucedió en la noche del concierto del cantante y compositor Bad Bunny, quien finalizó su popular Residencia en San Juan.

Isamar aseveró estar totalmente devastada ya que los ladrones se le llevaron más de $80.000 en carteras y joyas.

La joven aseguró en un escrito que dará con el culpable de llevarse todas sus pertenencias y más en un lugar tan "prestigioso" como el Hotel Fairmont, de San Juan.

Un culpable

"Haré un live explicando mi ausencia de redes estos días de investigación y frustración por todo lo sucedido en un hotel tan reconocido. Usaré todos mis recursos y contactos, esto no se quedará así", escribió.

La joven que cuenta con 15,9 mil seguidores en Instagram, está próxima a partir al Miss Grand, cuya final está pautada para el 18 de octubre en Tailandia.

La beldad panameña estaba en “La isla del encanto”, recibiendo clases de pasarela con Steven Bonilla.