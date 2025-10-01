Modelo y reina de belleza venezolana brilla en el Madrid Fashion Week

Suscríbete a nuestros canales

La modelo internacional, Victoria Abuhazi, reconocida como Miss Distrito Capital 2023 y considerada también presentadora de televisión en Venezuela, gracias a los trabajos mostrados en “Estrellas y Deportes” (de Meridiano Televisión) y “Por el mundo” (de Sun Channel), consolida su proyección global al protagonizar la portada editorial de Podium Latinoamérica, revista de moda y lifestyle, en alianza con la prestigiosa marca de joyería PANDORA.

Triunfando en el exterior

La producción de esta portada, realizada en julio en las afueras de Medellín (Colombia), incluyó vestuario de la diseñadora de autor latinoamericana Mercedes Campuzano, firma que ha brillado en distintas pasarelas de la región y que goza de gran aceptación entre el público colombiano.

El lanzamiento oficial se celebró en el marco de Madrid Fashion Week, durante el evento internacional “Spring Colors”, desarrollado en el Hotel Meliá Princesa de la capital española.

Abuhazi no solo fue protagonista de esta importante portada, sino que además llevó a cabo una destacada gira europea por los escenarios más relevantes de la moda. Su participación en el “Madrid Fashion Week” y el “Milan Fashion Week” le permitió estar presente en pasarelas de alto impacto y cerrar con una exclusiva sesión editorial en Milán, considerada la capital mundial de la moda, bajo la dirección creativa y relacionamiento internacional de la reconocida consultora y directora creativa para moda y negocios Leticia Faviani.

Una emoción única

En palabras de la modelo se siente afortunada de posicionar su trabajo y el nombre del país en escenarios globales, en especial por su campaña para PANDORA, tras su participación en el Miss Venezuela 2023, siendo la representante de Distrito Capital.

“Estas oportunidades me recuerdan que el camino ha valido la pena, especialmente en esta transición de los reinados de belleza al mundo de las campañas comerciales, pasarelas y medios de comunicación, donde también puedo ser vocera de un mensaje a través del modelaje y la conducción”, comentó.

Con este nuevo logro, Victoria Abuhazi confirma su lugar como uno de los rostros latinoamericanos con mayor proyección en la industria de la moda y los medios internacionales, representando no solo el talento venezolano para el mundo, sino también la versatilidad y determinación que inspiran a las nuevas generaciones de modelos en la región.