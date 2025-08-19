Andrea Molina es “Miss Distrito Capital 2025”

Suscríbete a nuestros canales

Andrea Molina fue coronada este lunes 18 de agosto como Miss Distrito Capital 2025; en un evento celebrado en el Centro Cultural Chacao, con 10 candidatas en escena, y animaciones a cargo de figuras como: Victoria Abuhazi, Yus Ramos, Vanessa Pérez, y Karin Aridi.

Con la elección de Miss Distrito Capital se completan los regionales programados en la actual edición del Miss Venezuela, situación que le dará paso a la selección oficial de las candidatas que se encuentra preseleccionadas en la EPI (Evaluación Presencial Integral), y luego inicia el tan esperado Reality Show de la competencia.

Andrea Molina cautivó a la capital

Molina tiene 27 años de edad, es modelo, y diseñadora de moda. Durante la gala se llevó también la banda de “Miss Sonrisa”, y en la etapa cumbre del concurso, logró conquistar la atención del jurado calificador logrando así el sitial de honor del certamen.

Las finalistas fueron Kelly Maita (“Mejor Cuerpo” y “Piel más Linda”), Noelisse Romero (“Miss Amistad”, “Mejor Cabello”, “Miss Prensa” y “Miss Elegancia”), Ana Lucía Acuña (“Belleza que Inspira” y “Miss Fotogénica”), y María Laura Albornoz.

La actual Miss Venezuela Universo, Stephany Abasali, dirigió la ronda de preguntas y entregó las flores a la nueva reina de la capital venezolana.

La magia del Distrito Capital

El espectáculo estuvo presidido por el empresario Radames Carneiro, y junto a él destacaron en la producción general Brian Urea Fajardo, y en la coordinación Maiquin Jesús.

Antes de iniciar el espectáculo, en las afueras del teatro se desplegó una alfombra roja que le dio paso y bienvenida a diversas celebridades ligadas al mundo del arte, el entretenimiento, certámenes de belleza, y rubros empresariales.

Entre los asistentes estaban: Carlos Aguilar, Valeria Cannavó (Miss Venezuela Mundo 2024), Luigi Ratino, Ismelys Velásquez (Universal Woman 2025), Ashley Flete (del Reality Show Miss Universe Latina), Rosangelica Monasterios, Alessandra Guillén (Miss Venezuela Internacional 2024), y Nina Sicilia, por nombrar a algunos.