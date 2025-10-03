Muere emblemático compositor y músico venezolano a los 75 años

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 3 de octubre, la música está de luto con el fallecimiento del reconocido músico y compositor Henry Martínez a los 75 años, luego de una ardua lucha con su salud.

A lo largo de un año, el emblemático músico padecía de problemas de salud, lo que orilló a sus seres queridos a solicitar ayuda económica para cubrir intervención quirúrgica y tratamientos postoperatorios.

Por ahora se desconoce las causas que llevaron a la muerte al músico venezolano, sin embargo, en el portal web El Universal, detallaron que el velorio inició a las 10:00 am hasta las 7:00 pm, en la funeraria Valles, capilla central, avenida Los Jabillos, en Caracas.

Un ícono de la música venezolana

Henry Martínez nació en Maracay, estado Aragua, y aunque estudió Medicina, su pasión por la música lo llevó a perseguir su sueño. Durante su larga trayectoria, recibió créditos en más de 200 canciones, interpretadas por múltiples artistas nacionales e internacionales destacando a: Marc Anthony, Jerry Rivera, María Teresa Chacín, Cecilia Todd, Gualberto Ibarreto, Lili Vera, Ilian Chester y Las Migas.

Sus canciones resonaron por todo el mundo tales como: “Oriente es otro color”, “Sentida canción”, “Tiempo de esperanza” y “Venme a buscar”, entre muchas otras de su autoría.