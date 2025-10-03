José Gómez resalta la importancia de dos coaches del Magallanes (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este viernes se completó el tercer día de entrenamientos de pretemporada de los Navegantes del Magallanes, quienes sumaron más piezas importantes a un grupo de peloteros que no para de hacerse más fuerte. Y es que la intención del equipo es comenzar la temporada con buen pie, sumando la mayor cantidad de victorias en las primeras semanas de acción.

Recordemos que la Nave tendrá su debut en el Estadio José Bernardo Pérez, el jueves 16 de octubre, contra los Caribes de Anzoátegui. Luego de eso afrontará tres encuentros seguidos como visitante: uno ante los Cardenales de Lara y los otros dos frente a las Águilas del Zulia.

Magallanes y unos coaches de lujo

Para esta venidera campaña, la organización optó por darle otro voto de confianza al manager Eduardo Pérez, que dejó muy buenas sensaciones el año pasado al llevar al equipo hasta el Round Robin. Pero a diferencia de dicha temporada, en esta ocasión contará con dos nuevas caras en su staff técnico: Mario Lissón y Endy Chávez.

Ambas figuras, que en su momento fueron glorias de los Navegantes del Magallanes, ahora se desempeñarán como coach de banca y de primera base, respectivamente. La idea es que los dos sean capaces de inyectarle ese sentido de pertenencia al grupo, algo que sin duda podría darles un plus a los peloteros a lo largo del año.

"Es muy importante para nosotros tenerlos como coaches (Lissón y Chávez), porque por muchos años vistieron esta camiseta que les duele y les importa. Eso se verá en el terreno de juego, con el trabajo que llevaremos cada uno de nosotros con el apoyo de ellos", señaló en una entrevista José Gómez.

Justamente, el infielder sobresalió como uno de los nombres más relevantes que se reportó el primer día con el equipo. Su misión para esta zafra, la cuarta de manera seguida con los filibusteros, no es otra que continuar mejorando sus números para así impulsarlos a concretar los objetivos colectivos.

"Vengo preparándome con una rutina de años, la cual me ha dado beneficios para ayudar al equipo. Los días que no estoy entrenando trato de mantener ese mismo enfoque como si estuviera dentro de la misma línea de trabajo. Trabajar en todas las posiciones del infield me ha abierto las puertas para poder jugar el día a día y estar siempre disponible para el manager", mencionó el infielder.