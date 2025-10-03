Júnior Guerra viene "afilado" nuevamente con Magallanes (+declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

La grandiosa temporada que logró Júnior Guerra en su primer año con la camiseta de los Navegantes del Magallanes, le sirvió principalmente, para obtener dos galardones y a su vez, le pone unas expectativas aún más altas en el venidero campeonato de la pelota criolla.

Sin embargo, el actual Regreso y Pitcher del Año está completamente enfocado y desde este viernes, 3 de octubre, se incorporó a los entrenamientos de los "Eléctricos", apuntando a ser el abridor del Opening Day nuevamente.

Júnior Guerra apuesta por la salud:

El experimentado ex grandeliga que ya cuenta con 40 años, conversó con el staff de Prensa de los "Turcos" y dejó claro cuál es su objetivo, para la zafra 2025-2026.

"Vengo con el mismo entusiasmo de poder ayudar al equipo. El año pasado me acompañó la salud y espero que así sea este año, para darle la oportunidad al equipo de que haga las carreras", indicó inicialmente el abridor derecho.

Júnior Guerra viene de mucho trabajo en México:

Júnior añadió que se siente bastante bien a nivel físico, igualmente dijo que iniciará las sesiones de bullpen a partir del domingo y a partir de allí, esperará por las indicaciones de sus coaches.

Sobre su actuación en el verano en la Liga Mexicana de Beisbol, resaltó, "Fue una temporada bastante larga, gracias a Dios pude terminar saludable. Lance 125 innings en total".

"Estoy saludable y eso te genera confianza y ya con la confianza puedes hacer muchas cosas positivas", complementó Guerra, quien cerró hablando sobre su buena comunicación con el staff de pitcheo del Magallanes y le envió un saludo a la afición.

Números de Júnior Guerra en la campaña anterior con Magallanes: