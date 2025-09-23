Farándula

La Organización Miss Venezuela le da un parado a las fotos creadas con IA

La empresa se ampara bajo las leyes venezolanas del uso no autorizado de la imagen de las candidatas oficiales del certamen nacional

Por Kleimar Reina
Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 11:47 pm
Organización Miss Venezuela / Cortesía
Por medio de un comunicado la Organización Miss Venezuela envió un contundente mensaje con respecto a las fotos creados con Inteligencia Artificial (IA) con la imagen de las 25 candidatas oficiales.

El uso de estas imágenes suele hacerse por fanáticos y páginas de belleza para uso propio uso con la imagen de la modelo, y así son divulgadas por todo el Internet sin autorización para ello.

La Organización se ampara bajo lo estipulado en la legislación venezolana con las leyes de Propiedad Industrial y sobre el Derecho de Autor, “que protege la imagen y, por tanto, la reputación de las personas”.

“Por otra parte, toda persona tiene derechos sobre su imagen, que se traduce en la facultad exclusiva para disponer de su apariencia autorizando, o no, la captación o difusión de la misma”, dice parte del comunicado.

Un llamado al público

Del mismo modo, el Miss Venezuela advirtió al público a abstenerse de hacer uso de este tipo de creaciones con IA para no verse involucrado en situaciones legales.

“Por eso, hacemos un recordatorio al público en general, acerca de la importancia de respetar lo estipulado en la legislación venezolana, que protege la imagen y, por tanto, la reputación de las personas, así como el Derecho de Autor”, reza el comunicado.

Cabe destacar que para este año, la Organización Miss Venezuela por primera vez develó a sus 25 candidatas oficiales con una imagen creada con Inteligencia Artificial, un modo que le dio frescura y modernización al tan esperado anuncio.

