Esto fue lo pagó el 5y6 de Valencia este sábado 08-11-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 08 de noviembre del 2025, se realizó la reunión número 22 en el Hipódromo Nacional de Valencia, con una agenda de nueve carreras, donde en la quinta válida para el juego del 5y6 nacional, se corrió la Copa "José Antonio Gubaira", con el triunfo de extremo a extremo del tordillo Peterose, con la monta de Jaime Lugo y el entrenamiento de Jesús Carfunjol Arteaga.

Ganadores: Resultados de las Válidas Pagos

La reunión N°22 de la presente temporada ha marcado un hito al elevar el monto del 5y6 por encima del récord anterior. Este nuevo récord, que asciende a Bs. 32.009.870,00. De esta suma, se destinaron Bs. 4.481.381,80 a quienes acierten los 5 ganadores, y Bs. 17.285.329,80 a los que acierten 6.

En la primera válida ganó El Gran Luis, pensionado de Edwin Jaramillo, ejemplar pagó un dividendo de Bs 253,26 a ganador, luego en la segunda del 5y6, la victoria fue para Skull Trooper, un pupilo de Juan Carlos Pérez Pérez, conducido por Robert Capriles la primera del año en dicho recinto. En la tercera de las válidas, Enchanted Moon hizo suya la prueba en dicho recinto y con mucha facilidad en la tarde de carreras con la monta de Francisco Quevedo en yunta con Juan Carlos Pérez Pérez. El dividendo en taquilla pagó Bs 62,00 a ganador.

El triunfo en la primera de la Triple Apuesta fue para Money on Time, purasangre entrenada por José Jaramillo, y en el sillín del profesional Hemirxon Medina, el cual generó un dividendo sorpresivo en taquilla de Bs 503,57. Para la quinta válida que fue la Copa "José Antonio Gubaira" la victoria se la llevo el tordillo Peterose, con un dividendo en taquilla de Bs 178,67 y la monta de Jaime Lugo.

Y, por último, cerró el cuadro del 5y6 nacional del sábado en Valencia, en carrera que ganó Mr. Victor, que deja en taquilla dividendo de Bs 94,56 a ganador con la monta de Francisco Quevedo.

5y6 Nacional: Carreras en Vivo Hinava

Los ganadores con cinco (5), fueron un total de (9670), los cuales ganaron Bs 458,80, mientras que los afortunados con los tickets de los seis (6) caballos de la fama, fueron en total (1370) y cada uno se ganó Bs 12.492,23. Que al cambio oficial de la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) equivale a un poco más de 50 dólares.