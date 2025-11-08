El descendiente de Constructor White se adueñó de la Copa "José Antonio Gubaira"

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 22 en el hipódromo de Valencia, contó con una nueva edición de la Copa "José Antonio Gubaira", en distancia de 1.700 metros, para caballos de tres y más años.

Esta carrera selectiva honra la memoria y el legado de una figura que dejó una profunda huella en el ámbito médico y deportivo carabobeño. El Dr. José Antonio Gubaira, un reconocido médico cirujano de larga trayectoria y destacado docente de la Universidad de Carabobo, ejerció la presidencia del Consejo Directivo de la Fundación Magallanes de Carabobo por una década.

Desarrollo de la carrera: Hinava Reunión 22 Selectiva

El purasangre Peterose se alzó con una victoria inobjetable en la Copa "José Antonio Gubaira", celebrada en el Hipódromo de Valencia. Con el entrenamiento de Jesús Carfunjol Arteaga y la magistral conducción de Jaime "El General" Lugo, el ejemplar demostró su clase al imponerse de punta a punta en la prueba central de la jornada.

Desde que se dio la orden de partida, Lugo no dio concesiones. Rápidamente, ubicó a su conducido en la posición de vanguardia, un liderato que Peterose no cedería en ningún momento del recorrido. La velocidad inicial fue sostenida, marcando parciales de 25"1 para los primeros 400 metros, 50"0 en los 800, y 74"3 para los 1.200 metros, con Peterose firme en la delantera y marcando el ritmo.

El dominio se mantuvo al pasar la milla en 102"0 exactos. En la curva final, justo cuando los jinetes Quevedo y Capriles intentaron presionar con sus ejemplares El De Valle y Candy Cummings, Jaime Lugo giró con maestría y exigió a Peterose a correr en firme. La respuesta fue categórica: el castaño se despegó con autoridad y cruzó el espejo con una ventaja impresionante de ocho cuerpos, capaz de detener el cronómetro en un tiempo final de 108"4 para los 1.700 metros.

La pizarra oficial se completó con la llegada de El De Valle en el segundo lugar, seguido por Candy Cummings en el tercero. Las posiciones de cierre fueron para Roddrick en el cuarto y Helios (con Osis Martínez) completando el marcador.

Récord de victorias: Caballo Pedigree Hinava

Fue la victoria número siete en 16 actuaciones para beneplácito del Stud " Excelso". Este purasangre es un producto del fallecido semental Constructor White en Micaela Forever por Z. Humor, nacido y criado en el Haras Urama.