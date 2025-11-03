El gran duelo en Valencia: Candy Cummings marca la pauta en la Copa “José Antonio Gubaira”

Suscríbete a nuestros canales

La vigésima segunda reunión de la temporada en el Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA) se celebra este sábado 8 de noviembre. La jornada hípica arranca a la 1:15 de la tarde con una atractiva cartelera de nueve competencias. El programa destaca por la disputa de la Copa “José Antonio Gubaira”, que en esta ocasión se correrá en el marco de las carreras válidas para el 5y6.

Esta carrera selectiva honra la memoria y el legado de una figura que dejó una profunda huella en el ámbito médico y deportivo carabobeño. El Dr. José Antonio Gubaira, un reconocido médico cirujano de larga trayectoria y destacado docente de la Universidad de Carabobo, ejerció la presidencia del Consejo Directivo de la Fundación Magallanes de Carabobo por una década.

Candy Cummings: Caballo Lógico a Vencer

El ejemplar a vencer en esta prueba selectiva no es otro que Candy Cummings. El caballo conoce muy bien la pista del HINAVA, y su campaña habla por sí misma: acumula un récord de 11 victorias en 37 actuaciones. Su compromiso anterior resultó en un triunfo en la Copa “Luis Alfredo Wadskier”. Para este desafío, el purasangre contará por primera vez en Valencia con la conducción del jinete Robert Capriles, un factor que aumenta su favoritismo.

Oponentes de respeto

A pesar del claro favoritismo de Candy Cummings, la nómina incluye ejemplares que, por su reciente desempeño, se presentan como potenciales enemigos.

Peterose: Su mayor ventaja radica en su edad, pues es el más joven de la competencia con tan solo cinco años. Además, ostenta una buena campaña con seis triunfos en 15 actuaciones. "El General" Jaime Lugo mantiene la confianza en el ejemplar, cuya última actuación estuvo a punto de comprometer la victoria del principal favorito.

El de Valle: Designado como el atropellador de la carrera, este ejemplar viene de lograr una victoria importante en el Clásico “Propietario Valencianos” disputado el pasado mes de septiembre. En esa competencia, El de Valle fue capaz de superar a ejemplares de la talla de Moscabado y Templario, entre otros.

Selectiva: Caballos Jinete Hinava

La prueba central promete un duelo estratégico, donde Candy Cummings, con su sólido récord y la adición de la mano experta de Robert Capriles, parte con el favoritismo. No obstante, ejemplares probados y con capacidad de atropello como El de Valle, junto a la juventud y consistencia de Peterose, aseguran que la selectiva se dispute metro a metro en una nómina total de ocho participantes por una bolsa a repartir de $12.000.

La afición espera con gran entusiasmo el desenlace de esta carrera, que pondrá a prueba la jerarquía del favorito frente a una oposición decidida en el óvalo de HINAVA.