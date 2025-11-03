La Copa “José Antonio Gubaira” encabeza la electrizante reunión 22 en el Hipódromo de Valencia

Suscríbete a nuestros canales

La noble arena del Hipódromo Nacional de Valencia se prepara para rendir tributo a una figura ilustre de la región. Este sábado, la jornada hípica se eleva más allá de la competencia deportiva al disputar la Copa “José Antonio Gubaira”, una carrera selectiva que honra la memoria y el legado de un profesional que dejó huella tanto en el ámbito médico como en el deporte carabobeño.

El Dr. José Antonio Gubaira, un reconocido médico cirujano de larga trayectoria y destacado docente de la Universidad de Carabobo, ejerció la presidencia del Consejo Directivo de la Fundación Magallanes de Carabobo por una década.

Honor a quien honor merece: Valencia Reunión 22 5y6 nacional

Esta nueva prueba selectiva se correrá a la altura de la quinta válida del programa, con hora de partida pautada a la 4:30 p.m. La distancia pactada es de 1.700 metros y está reservada para ejemplares de tres y más años. Un grupo compacto de ocho purasangres buscará la victoria. La nómina la integran: Honor And Glory, Candy Cumming, Roddrick, El de Valle, Persuasion, Helios, Hermano Juancho y Peterose. Estos caballos irán en búsqueda de la bolsa que asciende a Bs 2.560,00 más un adicional especial de $12.000.

El 5y6 y el dominio de la estadística: Hinava Carreras

El crecimiento de la hípica valenciana se ratifica semana a semana. De 21 reuniones celebradas hasta ahora en el Hipódromo de Valencia, 19 han registrado un monto récord en el sellado del juego del 5y6 Nacional. La recaudación en la pasada jornada alcanzó la cifra de Bs. 28.636.220,00. Este aumento considerable en la jugada valida el trabajo de la actual gestión y confirma el inquebrantable respaldo de la afición hípica.

Meeting: Jinete Entrenadores Jornadas

En el plano profesional, el meeting se acerca a su final, pues solo restan cuatro jornadas para la conclusión de la temporada. El jinete Francisco Quevedo mantiene el liderato con 28 triunfos, y así establece una cómoda ventaja de siete victorias sobre su más cercano rival, Jaime Lugo. Por su parte, el líder absoluto entre los entrenadores es Juan Carlos Pérez Pérez, quien consolida su dominio al sumar 43 visitas al recinto de ganadores.

Ganador de la prueba en el 2024: 1.700 metros

Forza Di Oro galopó dicha copa el año pasado, para esa oportunidad contó con la monta de José Alejandro Rivero en yunta con Yondel Calderón, este purasangre es un producto de Slew’s Tizzy en Miss Venezuela por Water Poet que dejo 109 en los 1.700 metros.