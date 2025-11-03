Mira el tiempo que tenía Robert Capriles sin ganar tres carreras en una reunión en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 42 del tercer meeting de la temporada 2025 en el hipódromo La Rinconada se realizó el pasado domingo 2 de noviembre, en donde se corrieron 12 competencias que incluyó la Condicional Especial para Caballos nacionales e importados de tres y más años ganadores (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) cuyo ganador fue para el norteamericano Magicshadow, conducido por Jhonathan Aray y presentado por Gabriel Márquez.

Robert Capriles: Jinete destacado R42 La Rinconada

En la misma reunión dominical, el jinete profesional Robert Capriles fue el más destacado al conseguir tres victorias.

El “Misil” Capriles ganó en la segunda prueba de la tarde con el dosañero Jofiel, presentado por Carlos Luis Uzcátegui, luego en la tercera competencia con la potra importada Colder Weather, entrenada por Gabriel Márquez y finalmente en la décima del programa, cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional con la yegua Essencial White, preparada por Henry Trujillo.

Resultados: Última vez ganar tres carreras La Rinconada

La última vez que había ganado tres carreras en La Rinconada, fue el 09 de febrero que se disputó el primer meeting de la presente temporada, donde se tomó la fotografía con las yeguas Striding Moon, Jaicelita y Princesa Fina.