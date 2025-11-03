Mira lo que le ocurrió a uno de los datos más corridos de la cuarta válida del 5y6 nacional en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada, continúo este domingo 02 de noviembre con su jornada habitual de competencias, y se realizó la reunión número 42 del año, que corresponde a la novena fecha del tercer meeting del 2025, en la que se disputaron doce competencias con una condicional especial.

Resultados de Carrera: Reunión 42 Destacados

El entrenador que se convirtió en la figura de la tarde dominical fue: Gabriel Márquez, quien tuvo una buena tarde al ganar en tres ocasiones por intermedio de Luiguino, Colder Weather (Usa) y Magicshadow (Usa).

La tarde de ayer a la altura de la décima carrera, cuarta válida se llevó a cabo una carrera para yeguas nacionales e importados de 6 y más años, ganadores de 2 y 3 carrera donde 12 participantes iban por la bolsa a repartir adicional especial de $22.100.

La pupila entrenada por Osmil Sequera, propiedad del Stud “Giovanni Pantaleon” se presentaba a la carrera como uno de los datos más corridos de última hora ya que venía con suficientes ejercicios y muy recuperada gracias a un gran trabajo realizado por el trainer y equipo de cuadra.

Resolución: Jinete Yegua Resolución

La monta de la castaña de siete años hija de Golden Dynasty en Enchanted Mesa por Sky Mesa, fue por parte del jinete aprendiz Winder Véliz con 52.5 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

INFORMES: “El jinete WINDER VELIZ del ejemplar CHEETAH N°06, informó que su conducida, venia incomoda de la mano derecha”.

La yegua ocupó la cuarta casilla en carrera ganada por la pupila de Henry Trujillo, Essencial White con la monta del jinete Robert Capriles.